Friday, September 19, 2025
Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista en EE.UU

By El Periódico USA
EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una “gran organización terrorista”, calificándola de “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”.

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa, “de acuerdo con los más altos estándares legales”. La medida se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.

