Trump despeja las dudas y asegura que han llegado a un acuerdo para el debate con Harris

Washington, (EFE).- El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), aseguró este martes que ha llegado a un acuerdo con los demócratas para, tal y como estaba previsto, debatir con la vicepresidenta, Kamala Harris, el 10 de septiembre en la cadena ABC News.

“He llegado a un acuerdo con los demócratas radicales de izquierdas para un debate con la camarada Kamala Harris. Será retransmitido en directo por ABC FAKE NEWS, con diferencia el canal más desagradable e injusto del sector”, dijo en su red social, Truth Social.

Las reglas, según apuntó, serán las mismas que las fijadas el pasado 27 de junio, día en que el cara a cara fue con el entonces aspirante demócrata, el presidente, Joe Biden. El pobre desempeño de este último en ese debate provocó que se acabara retirando en julio de la carrera a la reelección.

El 10 de septiembre en Filadelfia, precisó Trump, los dos candidatos estarán de pie y no podrán tener notas a su disposición.

El magnate neoyorquino no lo especificó, pero en el encuentro con Biden en junio se silenciaron los micrófonos de quien no tenía el turno de palabra.

Sí dijo que ABC News le había asegurado que el debate será “justo” y que no se le facilitarán a nadie las preguntas con antelación.

Trump añadió que Harris no ha accedido a debatir con él el 4 de septiembre en la cadena Fox News y recalcó que mantiene abierta esa posibilidad en caso de que la demócrata cambie de opinión, “tal y como ha hecho en cada una de sus preciadas creencias”.

“Un posible tercer debate, que sería en NBC FAKE NEWS, no ha sido aceptado por la izquierda radical. ¡QUE DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!”, concluyó en su red social.

Los desacuerdos en torno a la cita del 10 de septiembre habían llegado a poner en duda esta semana su celebración.

Este lunes, Trump había criticado la, en su opinión, “hostilidad” del canal hacia los conservadores y reprochó que se estuviera contemplando un cambio de las normas, por lo que dijo que prefería hacerlo en NBC, CBS o FOX News.

La campaña de Harris hizo saber que había pedido a ABC News que quería que los micrófonos se mantuvieran abiertos para que hubiera derecho inmediato a réplica, y Trump insistió en que se había llegado a un acuerdo en el pasado para que estos se silenciaran.