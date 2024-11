Trump destaca que “la política es dura” pero agradece a Biden una transición pacífica

Washington, (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles que la “política es dura” en su regreso a la Casa Blanca, aunque agradeció al actual mandatario, Joe Biden, sus esfuerzos para asegurar una transición pacífica.

Ambos líderes, acérrimos rivales políticos, comparecieron ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca al inicio de su reunión, ofreciendo breves y cordiales declaraciones con las que inauguraron formalmente la transición.

Biden fue el primero en hablar, dando la bienvenida a Trump y extendiéndole la mano para estrechársela con efusividad.

“Bueno, señor presidente electo y antiguo presidente, Donald, felicidades. Espero que tengamos, como ya he dicho, una transición tranquila”, expresó Biden, mientras Trump lo escuchaba con las manos entrelazadas y ligeramente inclinado hacia adelante en su asiento.

Biden también le aseguró que su equipo se encargará de que disponga de todo lo necesario para asumir el poder el próximo 20 de enero de 2025, y añadió: “Bienvenido de vuelta”.

A continuación, Trump tomó la palabra para afirmar: “La política es dura y, muchas veces, es un mundo complicado, pero hoy es un buen día en este mundo. Agradezco mucho que la transición esté siendo así de fluida y que siga así”.

Biden respondió con un escueto “de nada”.

Un minuto de declaraciones

La comparecencia ante los medios fue especialmente breve. En total, ambos líderes hablaron durante poco menos de un minuto antes de continuar la reunión a puerta cerrada.

Los dos líderes hablaron a la prensa sentados uno junto al otro en sillones, con el fuego de la chimenea crepitando de fondo.

Aunque el encuentro tuvo un aire oficial, mientras se desarrollaba, la campaña de Trump envió a sus seguidores un correo solicitando donaciones, en el que se leía: “El presidente Trump está ahora mismo en la Casa Blanca llevando a cabo una reunión muy importante”.

Biden había invitado a Trump a la Casa Blanca en una llamada el 6 de noviembre, un día después de las elecciones en las que el republicano venció a la vicepresidenta, Kamala Harris. Trump aceptó de inmediato y la Casa Blanca anunció el sábado que la reunión sería este miércoles.

Este tipo de encuentros suele ser una tradición para garantizar una transferencia de poder ordenada. Sin embargo, en 2020, Trump no invitó a Biden a la Casa Blanca tras su victoria.

Guerra en Ucrania y rehenes israelíes

Posteriormente, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, explicó que Biden y Trump conversaron entre otros asuntos sobre la guerra en Ucrania y sobre los rehenes israelíes en Gaza.

Biden trasladó a Trump que el “apoyo continuo” a Kiev es de “interés de seguridad nacional” de Estados Unidos, dijo.

“Una Europa fuerte y estable, capaz de enfrentar a agresores y dictadores, es vital para evitar que nos veamos arrastrados a una guerra, como ocurrió en dos ocasiones en el siglo XX en el continente europeo”, indicó Sullivan, aludiendo a la intervención de EE.UU. en las dos guerras mundiales.

“Por eso, -añadió- el presidente (Biden) ha defendido esa postura y seguirá haciéndolo, tanto en privado como en público”.

Sullivan también mencionó que ambos líderes discutieron el tema de los rehenes capturados por Hamás, aunque señaló que los dos equipos aún no han abordado el tema de forma concreta.

Bromas sobre presentarse a la reelección

Aparte de visitar la Casa Blanca, Trump mantuvo una reunión con legisladores republicanos en un hotel cercano al Capitolio.

Trump llegó a la reunión acompañado de Elon Musk, un fiel aliado durante la campaña y al que ayer puso al frente de un organismo de “eficiencia gubernamental”. El presidente electo bromeó que ya “no se puede quitar (a Musk) de encima”.

En un breve discurso, el presidente electo alardeó de su triunfo en las elecciones y bromeó sobre la posibilidad de volverse a presentar, algo que no puede hacer ya que en Estados Unidos existe una limitación de dos mandatos.

“Sospecho que no me presentaré de nuevo a menos que digan que es bueno, entonces pensaremos en otra cosa”, apuntó entre risas de los asistentes.

Su aparición pública con los legisladores en el hotel cercano al Capitolio fue la primera desde su discurso de victoria en la noche electoral.

Trump no ha vuelto a la sede del Legislativo estadounidense desde que sus seguidores lo asaltaron el 6 de enero de 2021 para evitar que fuese certificada la victoria de Biden.

Además de la Casa Blanca, en las elecciones del martes pasado los republicanos se aseguraron el control total del Congreso tras arrebatar el Senado a los demócratas y mantener -a falta de confirmación oficial- la Cámara de Representantes.