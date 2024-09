Trump dice que ahora está “menos dispuesto” a participar en otro debate con Harris

Nueva York, (EFE).- El expresidente Donald Trump (2016-2021) dijo este miércoles que tiene “menos disposición” a participar en otro debate con la vicepresidenta Kamala Harris antes de las elecciones, tras el primer debate anoche entre los dos candidatos a la Casa Blanca.

La campaña de Harris, por su parte, ya ayer por la noche propuso un segundo debate.

“Yo tengo menos disposición a hacerlo, porque tuvimos una gran noche. Ganamos el debate”, dijo Trump hoy en una llamada telefónica con el programa “Fox and Friends”.

Los presentadores de Fox News, Bret Baier y Martha MacCallum, anunciaron el martes por la noche que Fox News había enviado cartas a ambas campañas proponiendo una especie de revancha en octubre.

Trump también apuntó que el hecho de que haya sido el equipo de Harris el que haya pedido otro cara a cara indica que él fue el ganador, ya que “cuando dos personas luchan, es el boxeador perdedor el que pide una revancha”.

Durante el debate del martes se pudo ver a un Trump más enojado que cuando se enfrentó contra el presidente, Joe Biden, a finales de junio.

En su intervención en Fox de hoy, el magnate también criticó a los moderadores de ABC News del debate de ayer y dijo que los periodistas se pusieron del lado de Harris.

“ABC es la organización de noticias más deshonesta y eso es decir mucho porque todos son deshonestos, pero creo que hice un gran trabajo”, anotó el político.

Taylor Swift “probablemente pagará un precio” en el mercado

Trump también restó importancia al apoyo que la cantante Taylor Swift mostró a la vicepresidenta luego del debate con una publicación en sus redes sociales en la que anunció a millones de seguidores que votaría por Harris en las elecciones de noviembre.

“Era solo una cuestión de tiempo. No podía apoyar a Biden… Pero es una persona muy progresista”, anotó el expresidente, que dijo no ser fan de la megaestrella.

“Parece que (Swift) siempre apoya a un demócrata, y probablemente pagará un precio en el mercado”, añadió.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 283 millones de seguidores, Swift publicó junto a su mensaje una foto de ella con su gato Benjamin y firmó su publicación como “señora sin hijos y con gatos”, una referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera. EFE

syr/fjo