Trump dice que EEUU está “enfermo” en la frontera con México

Washington, (EFE News).- El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que el país está “enfermo” en la frontera con México, que en este momento es, en su opinión, “la más peligrosa en la historia del país”.

“Tenemos un país enfermo en muchos aspectos: está enfermo en las elecciones y está enfermo en la frontera”, se quejó el exmandatario (2017-2021), quien hoy viajó al estado de Texas para visitar junto al gobernador republicano Greg Abbott el linde con el vecino país.

“Y si no tienes buenas elecciones -agregó-, y si no tienes una frontera fuerte, no tienes un país”.

El líder republicano criticó la situación en la frontera con México bajo la Administración de su sucesor demócrata, Joe Biden, quien ha dado marcha atrás al entramado de decisiones en materia migratoria aprobadas por Trump.

“La frontera nunca ha estado así”, lamentó Trump, quien presumió de haber dejado en su mandato “la mejor frontera que ha habido alguna vez”, durante una mesa redonda de la que hicieron parte exfuncionarios de su gestión y dirigentes locales liderados por Abbott.

Trump defendió el muro fronterizo que prometió construir durante su mandato y del que se erigieron 500 millas (unos 804,6 kilómetros), y se quejó de las acciones de los demócratas en contra de esa obra.

Asimismo, defendió además el “gran trabajo” que hizo su Gobierno al reducir la inmigración “hasta un punto en que la gente simplemente no entraba, a menos que lo hiciera legalmente”.

Y criticó que ahora hay “una frontera abierta realmente peligrosa, más peligrosa que nunca antes en la historia de nuestro país”.

Antes de su viaje, Trump argumentó en un comunicado que durante su Gobierno se practicó “la política fronteriza más exitosa de la historia de Estados Unidos”, y tildó la estrategia de Biden de ser la “menos exitosa”.

“La gente está entrando por millones. Están destruyendo nuestro país”, advirtió Trump, quien por otro lado se refirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un “gran tipo”.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado 180.034 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera con México frente a los 178.622 de abril y los 173.348 de marzo, para sumar tres meses consecutivos de máximos históricos.

