Trump dice que los Murdoch seguramente estarán en la directiva de TikTok en EEUU

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que cree que los magnates de la comunicación Rupert Murdoch y su hijo Lachlan seguramente tendrán un asiento en la junta directiva de la empresa que operará TikTok en suelo estadounidense.

“Lamento tener que decirte esto, pero un tal Lachlan (Murdoch) está involucrado (en la nueva corporación que controlará la popular aplicación en EEUU)”, le dijo hoy Trump al periodista Peter Doocy durante una entrevista en la cadena Fox News.

Tras resolverse recientemente el litigio familiar sobre el fideicomiso Murdoch, Lachlan Murdoch se ha consolidado en los puestos de presidente ejecutivo y director general de Fox Corporation.

A su vez, en la reciente demanda por difamación, en la que ha pedido 15.000 millones de dólares en reparaciones, por la publicación de una carta que supuestamente envió al pederasta Jeffrey Epstein Trump ha incluido al diario The Wall Street Journal, y varios de sus periodistas, y a su matriz News Corp y al presidente de la misma, Rupert Murdoch, al que también mencionó hoy.

“Lachlan Murdoch… Rupert (Murdoch) probablemente también estará en el grupo (directivo), creo que ambos estarán”, añadió hoy Trump en la entrevista.

También mencionó que es probable que el presidente ejecutivo del gigante tecnológico, Larry Ellison, y el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, también participarán en la compra de derechos de TikTok para EE.UU. y en la empresa resultante.

“Hay otras personas, gente muy importante y destacada”, comentó Trump. “

Además son patriotas estadounidenses, aman este país. Así que creo que lo harán muy bien”, concluyó el republicano.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá ser cerrada en EE.UU. si no ese establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca ha dicho que “seis de los siete asientos” de la junta directiva de la nueva empresa corresponderán a empresas de EE.UU., de las que se daba por hecho a Oracle al fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz y al fondo privado Silver Lake, y se da por hecho que la participación restante corresponderá a ByteDance.

La Casa Blanca también ha asegurado que el acuerdo para establecer la nueva corporación seguramente se firme “en los próximos días” y que “la gestión de datos y la privacidad (de los usuarios) estarán a cargo de Oracle” y que ” el algoritmo también estará controlado por EE.UU.”.