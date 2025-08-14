Trump dice que no siguió todas las reglas para imponer el orden federal en Washington

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista radial que no ha seguido las reglas “al pie de la letra” para desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumir el control federal de la Policía Metropolitana.

La capital vive horas de tensión por las protestas contra los operativos nocturnos de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El mandatario sostuvo que cuando ha dejado que los líderes demócratas de cada estado manejen las protestas, estos “no han actuado apropiadamente”.

“La última vez seguí cada pequeño edicto y regla perfectamente, dejé que los gobernadores administraran sus asuntos y lo arruinaron por completo”, dijo Trump a Fox News Radio, en alusión a crisis anteriores.

Las declaraciones se producen tras el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la federalización temporal de su policía, medida que Trump impuso el pasado lunes al considerar que “el crimen está fuera de control”.

Además, el republicano declaró una Emergencia de Seguridad Pública de 30 días.

Trump aprovechó el ataque sufrido a principios de mes por un programador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), llamado Edward Coristine, para justificar la federalización de la seguridad pública de la ciudad.

Sin embargo, los índices de crimen homicida, aunque aún altos, son los más bajos en décadas, de acuerdo con datos oficiales.

Aumenta presencia federal en D.C.

Desde la noche del miércoles, agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intensificaron sus patrullajes en Washington D.C., con turnos de 24 horas y puntos de control en distintas zonas de la ciudad.

En la Explanada Nacional se observaron vehículos blindados y tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que Trump califica como una “ola de crímenes”, en contra de lo que apuntan las autoridades locales.

Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Fox News, se trata de un grupo de trabajo multiagencia creado por Trump junto a la fiscal general, Pam Bondi, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En total, 19 agencias participaron en operaciones conjuntas en siete distritos de la capital durante la noche.

Las acciones resultaron en 45 arrestos por delitos de agresión en primer y segundo grado, así como por distribución de drogas ilegales y narcóticos incautados. Además, fueron detenidos 29 inmigrantes indocumentados, “muchos de los cuales tenían órdenes de deportación definitivas”, señaló Leavitt.

Trump fue preguntado en el Despacho Oval por los perjuicios que podría estar provocando en otros operativos la alta concentración de agentes en la capital, en cambió, el respondió que está usando “una fuerza muy pequeña”.

Protestas contra el control federal

Por la noche, agentes instalaron un control de tráfico en una de las principales calles de la ciudad donde detuvieron a conductores por no llevar el cinturón de seguridad o por problemas en las luces traseras.

Los vecinos de la ciudad protestaron contra este control y advertieron de él a los conductores para que lo evitaran.

A pesar de la presencia masiva de las fuerzas de seguridad, el ambiente fue tenso y se reportaron varios enfrentamientos entre los residentes y los agentes federales.

Un exempleado del Departamento de Justicia fue detenido la noche del miércoles por golpear con un sándwich a un agente federal. La fiscal general, Pam Bondi, indicó que se levantarán cargos por agresión.

Por su parte, la jefa de la policía, Pamela Smith emitió una orden ejecutiva este jueves para que los agentes policiales de Washington D.C. limiten el tipo de cooperación que realizan con ICE.

Smith busca evitar que se interrogue a personas sobre su estatus migratorio o que las personas sean detenidas sin la existencia de una orden emitida por un juez.

Este es un intento de mantener las leyes del Distrito de Columbia, donde gobiernan los demócratas, en vigor.

El miércoles, Trump dijo que buscará extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital tras considerar que los 30 días estipulados en la ley “no son suficientes” para “combatir el crimen” en la ciudad.