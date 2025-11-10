Trump dice que sería “catastrófico” que el Supremo anulara sus aranceles

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que sería “catastrófico” que el Tribunal Supremo dictaminara que no tiene potestad para activar la mayoría de los aranceles que ha impuesto a otros países y que constituyen un elemento clave de su estrategia económica.

“Sería una lástima. Sería algo catastrófico para nuestro país”, afirmó rotundo el mandatario al ser preguntado hoy en la Casa Blanca acerca de esta posibilidad después de que el Supremo escuchara el miércoles las argumentaciones de las partes en el caso en torno a la legitimidad de estos gravámenes.

La causa ha sido remitida por el Gobierno Trump al máximo tribunal estadounidense después de que pequeñas empresas y 12 estados demócratas demandaran al Ejecutivo al considerar que el presidente hizo un uso incorrecto de una ley de emergencia para trazar esos gravámenes y de que tribunales de menor instancia fallaran en contra de la Administración republicana.

“(Los aranceles) son fundamentales para la defensa nacional, y hay que actuar con rapidez. No se puede esperar meses y meses mientras se realizan estudios y todo este trabajo, o ir al Congreso”, indicó el magnate neoyorquino refiriéndose a los argumentos de los demandantes, que defienden que según la Constitución, solo el legislativo tiene potestad para implementar ese tipo de gravámenes comerciales.

Trump insistió en que los impuestos aduaneros son un “mecanismo defensivo” y que gracias a esos aranceles el país goza “de una gran seguridad nacional”. “Por eso, creo que sería devastador perder esa norma”, añadió.

“Otros países han usado aranceles que, sin duda, nos habrían destruido. Si yo no hubiera intervenido, nuestro país estaría destruido ahora mismo. Los aranceles nos han fortalecido en términos de seguridad nacional; nos han dado seguridad”, justificó el republicano.

“Esto es un asunto de seguridad nacional. Y, dicho sea de paso, la bancarrota también es un asunto de seguridad nacional. Nuestro país estaba en serios aprietos, al borde de la bancarrota. Y la diferencia entre la bancarrota y la prosperidad también es un asunto de seguridad nacional”, afirmó Trump.

Los expertos creen que si el Supremo anula la mayoría de aranceles de Trump, la economía estadounidense puede verse en una situación complicada, obligada a reembolsar cantidades que se estiman en torno a los 100.000 millones de dólares en un momento en el que las dudas sobre la sostenibilidad del déficit de EE.UU. se han incrementado tras la aprobación de una gran ley de recorte fiscal.