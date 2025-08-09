Washington D.C. – En una deslumbrante muestra de magnanimidad, el presidente Donald J. Trump ha donado públicamente la totalidad de su primer salario presidencial de su segundo mandato para financiar lujosas renovaciones en la Casa Blanca—porque nada dice “servicio público” como redecorar tu propia residencia.

La contribución—que se rumorea asciende exactamente a $400,000 dólares—se destinará a mejoras como un nuevo salón de baile estatal en el Ala Este, valorado en $200 millones, con arcos majestuosos, candelabros de oro y espacio para 650 invitados—triplicando efectivamente la capacidad para eventos. Las obras comenzarán este septiembre y se espera que finalicen antes de que termine el mandato de Trump. La construcción será financiada de manera privada, lo que convenientemente limita la supervisión del Congreso.

Pero seamos brutalmente honestos: esta donación no es noble—es casi ridículamente trivial. Donald Trump reportó haber generado más de $1,600 millones de dólares en ingresos y ganancias externas durante su primer mandato como presidente de los Estados Unidos, según declaraciones financieras revisadas por CREW. Aunque Trump se atribuyó públicamente el mérito de donar su salario pagado por los contribuyentes, esa cantidad terminó siendo menos del 0.1% de los ingresos totales que declaró durante su presidencia. Lejos de ser un sacrificio, la donación fue simplemente una hoja de parra para encubrir cuatro años de corrupción descarada.

Hay que reconocerle algo: se presentó en una rueda de prensa, posó con un cheque gigante y pronunció algunas palabras sobre “apoyar la infraestructura”. Pero recordemos que, según críticos, durante su primer mandato dejó de anunciar públicamente estas donaciones a mediados de 2020, y algunas agencias federales informaron que no recibieron nada. Programas de verificación solo pudieron confirmar donaciones parciales en algunos trimestres—nada concluyente sobre la totalidad del salario.

Así que sí, donó su primer salario esta vez. Pero en el contexto de haber ganado más de mil millones de dólares por fuera, no es más que un teatro ceremonial. Lo único que realmente se está construyendo es su imagen pública.

RESUMEN RÁPIDO (TL;DR)