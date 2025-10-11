22.2 C
McAllen
Saturday, October 11, 2025
Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

By El Periódico USA
EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

“Resolvimos siete guerras, o conflictos importantes, pero guerras, y este es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

