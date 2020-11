Trump levanta el bloqueo y autoriza la transferencia de poder a Biden

Washington, (EFE News).- Tres semanas después de las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden, el presidente saliente, Donald Trump, levantó este lunes el bloqueo en el que había instalado a su Gobierno y autorizó el inicio de la transferencia del poder a los demócratas.

Pese a que sigue sin reconocer abiertamente la victoria de Biden, denunciando sin pruebas un fraude en su contra, la luz verde a la transición es lo más cercano que ha estado Trump de la concesión en las últimas tres semanas.

Con este reconocimiento a medias llegó la certificación por parte de la Administración General de Servicios (GSA, en inglés) de la aparente victoria de Biden, un trámite necesario para iniciar la transición, y el anuncio del presidente electo de que en breve empezarán las reuniones con los funcionarios de Trump.

TRUMP CASI TIRA LA TOALLA

“Quiero agradecer a Emily Murphy en la GSA su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos -y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados de GSA-. Nuestro caso continúa FUERTE, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos”, tuiteó Trump.

“Sin embargo -siguió-, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo”.

Con estos tuits Trump pareció tira la toalla después de tres semanas de no admisión de la derrota, bloqueo, propagación de teorías conspirativas, batalla legal infructuosa e incluso triquiñuelas para alterar el resultado.

EMPIEZA LA TRANSICIÓN

En paralelo a los mensajes del presidente se conoció la carta que Murphy hizo llegar a Biden para comunicarle el inicio formal del proceso de transición, lo que tiene que evitar una temida transferencia de poder caótica.

“Me tomo este trabajo en serio y, los acontecimientos recientes que han implicado cuestiones legales y certificaciones de los resultados de las elecciones, le transmito esta carta hoy para hacer que esos recursos y servicios estén disponibles para usted”, dijo Murphy en la carta a Biden.

“Para ser clara -añadió-, no recibí ninguna instrucción para retrasar mi decisión. Sin embargo, sí que recibí amenazas online, por teléfono y por correo contra mi seguridad, la de mi familia, mi personal e incluso contra mis mascotas en un esfuerzo de coartar y hacer que adoptara esta decisión de forma prematura”.

El equipo de transición demócrata podrá acceder ahora a recursos económicos para financiarse (7,3 millones de dólares), así como información de inteligencia y acceso a los funcionarios de Trump para el intercambio de carteras.

A ambos anuncios respondió Biden con uno propio: en los próximos días enviará a su equipo a que empiece reuniones con los funcionarios de Trump.

EL EQUIPO DE BIDEN

“En los próximos días, los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia, tener una explicación completa de nuestros intereses de seguridad nacional”, dijo en un comunicado el director ejecutivo del equipo de transición de Biden, Yohannes Abraham.

El funcionario demócrata también dijo que en esas reuniones buscarán “obtener una plena comprensión de los esfuerzos de la Administración Trump de vaciar las agencias gubernamentales”.

Abraham constató que la decisión de la GSA “proporciona a la administración entrante los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo una transferencia de poder sin problemas y pacífica”.

“La decisión de hoy es un paso necesario para comenzar a abordar los desafíos que enfrenta nuestra nación, incluido el control de la pandemia y la recuperación de nuestra economía. Esta decisión final es una acción administrativa definitiva para comenzar formalmente el proceso de transición con las agencias federales”, enfatizó.

Pese a carecer hasta ahora de los recursos gubernamentales para trabajar en la transición de poder, el equipo de Biden había empezado ya a trazar una estrategia propia frente a la pandemia de la covid-19 y a formar su futuro Gabinete con varios nombramientos.

Este mismo lunes anunció a Antony Blinken como su secretario de Estado, a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU y al exsecretario John Kerry como enviado presidencial para el Clima.

Además se da por hecho el nombramiento de la antigua responsable de la Reserva Federal (Fed) Janet Yellen como futura secretaria del Tesoro.

