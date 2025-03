Trump llama “lunático” al juez que trató de bloquear el envío de venezolanos a El Salvador

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó este martes al juez que ordenó detener la reciente deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador de “lunático de la izquierda radical” y pidió su destitución, además de afirmar que su Gobierno simplemente está siguiendo el mandato de los votantes que lo eligieron en noviembre.

“Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente designado por (el expresidente estadounidense) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No SE IMPUSO en el VOTO popular (¡por mucho!), no SE IMPUSO EN LOS SIETE ESTADOS BISAGRA, no SE IMPUSO en 2.750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las palabras de Trump llegan después de que el juez federal James Boasberg, del distrito de Columbia, emitiera una orden el sábado para detener el envío, ese mismo día, a El Salvador de más de 200 venezolanos acusados por el Gobierno de ser parte de la banda criminal Tren de Aragua tras invocar la ley de Enemigos Extranjeros.

La ley, de 1798, solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la guerra de 1812 ante las tropas británicas y durante las dos guerras mundiales.

El dictamen de Boasberg no impidió que los tres aviones que transportaron a los venezolanos deportados -uno de los cuales ni siquiera había despegado cuando el juez emitió verbalmente y por escrito su orden para que retornaran a los detenidos a suelo estadounidense- aterrizaran en El Salvador.

“GANÉ POR MUCHAS RAZONES, EN UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUEDE HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Simplemente hago lo que los VOTANTES querían que hiciera”, prosiguió Trump en su mensaje.

“Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido! ¡NO QUEREMOS CRIMINALES AGRESIVOS, VIOLENTOS Y DEMENTES, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS TRASTORNADOS, EN NUESTRO PAÍS! ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!!!” , concluye el mensaje.

El lunes el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a una corte de apelación que retire al juez Boasberg del caso sobre las deportaciones alegando un “ejercicio inapropiado de competencias”.

El mismo lunes, un fiscal general adjunto argumentó ante el propio Boasberg que carece de competencias para dictar la política migratoria del actual Gobierno.

Uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados ha advertido sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso, mientras distintos miembros del Gobierno Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en EE.UU.