Trump no desiste de sus acusaciones de fraude pese a la “traición” de Barr

Washington, (EFE News).- El presidente saliente, Donald Trump, se reafirmó este miércoles en sus acusaciones infundadas de que hubo un fraude en los comicios del pasado 3 de noviembre, en los que ganó el demócrata Joe Biden, después de que el fiscal general, William Barr, indicara que el Departamento de Justicia no había encontrado prueba alguna de ello.

En un vídeo de unos 46 minutos de duración publicado en su página de Facebook, donde Trump comenzó diciendo que iba a ser posiblemente su discurso más importante, el mandatario saliente ofreció una actualización de “los esfuerzos en marcha para exponer el tremendo fraude electoral y las irregularidades” durante los comicios, sin ofrecer ni un ápice de pruebas.

Trump se presentó como un presidente que no tiene “mayor deber” que defender la ley y la Constitución.

DENUNCIA SIN PRUEBAS UN “ASEDIO” AL SISTEMA ELECTORAL

“Es por eso que estoy resuelto a proteger nuestro sistema electoral, que está bajo asedio y un asalto coordinado”, afirmó el mandatario saliente, quien consideró que no debería haberse declarado un ganador “prematuro” en la votación.

Lo dijo a pesar de que las proyecciones de los medios, que fueron quienes primero dieron como triunfador a Biden el 7 de noviembre, ha ido siendo corroboradas por los resultados tras el escrutinio en los distintos estados.

Precisamente por acusaciones infundadas como esta, el martes un responsable electoral de Georgia instó a Trump a que dejara de inspirar actos violentos, después de que varios funcionarios y empleados recibieran amenazas allí.

Gabriel Sterling, un alto funcionario de la oficina del secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, dedicó duras palabras a Trump y a los senadores conservadores David Perdue y Kelly Loeffler en una rueda de prensa.

“Señor presidente, parece que usted ha perdido el estado de Georgia. Estamos investigando, hay siempre una posibilidad, lo entiendo, usted tiene derecho a ir a los tribunales, de lo que usted tiene capacidad -y necesita dar un paso adelante y decirlo- es de dejar de inspirar a la gente que comete actos potenciales de violencia”, espetó Sterling.

“Alguien va a resultar herido -advirtió-, alguien va a recibir disparos, alguien va a ser asesinado”.

En el vídeo de este miércoles, Trump volvió a hacerse eco de una teoría conspiratoria sobre la empresa Dominion Voting Systems, fabricante de las máquinas de conteo de las papeletas electorales, que se ha convertido en blanco de todo tipo de alegaciones infundadas de fraude por parte del presidente, su campaña y sus seguidores.

La rueda de prensa de Sterling fue motivada, de hecho, porque un técnico de “veintitantos años” de Dominion Voting Systems había recibido amenazas de muerte, después de que un defensor de teorías conspiratorias hiciera circular por internet vídeos de ese empleado, en los que era identificado y se aseguraba que estaba manipulando datos electorales.

Aparte de ese técnico, Sterling agregó que tanto él como Raffensperger y su esposa habían recibido amenazas.

LA “DESERCIÓN” DE BARR

Trump publicó su vídeo después de que, este martes, Barr afirmara en una entrevista con la agencia AP que sus fiscales no han podido probar el supuesto fraude que el presidente mantiene que hubo contra él.

“Hasta la fecha, no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”, señaló el fiscal general, citado por medios estadounidenses.

Esto después de que el pasado 9 de noviembre, seis días después de las elecciones, Barr instruyese a todos los fiscales del Departamento de Justicia que investigaran supuestas irregularidades antes de que los resultados fuesen definitivos.

Tras conocer la “deserción” de Barr, Trump insinuó el martes por la noche, durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, que volverá a presentarse a la Presidencia en 2024.

El comentario del mandatario saliente, grabado en vídeo por una de las asistentes al evento y que circulaba este miércoles en las redes sociales, supone su señal más clara hasta ahora de que planea buscar un segundo mandato una vez que concluyan los primeros cuatro años en el poder de Biden.

¿TRUMP PARA 2024?

“Han sido cuatro años increíbles (desde que llegué a la Casa Blanca). Estamos tratando de tener otros cuatro años. Si no es posible, les veré dentro de cuatro años”, dijo Trump, entre vítores de los asistentes.

Trump se refería así a su frustrada estrategia legal para revertir el resultado de las elecciones y su negativa a reconocer formalmente la victoria de Biden, pero también a los rumores cada vez más fuertes de que competirá por la Casa Blanca en 2024.

Preguntada al respecto durante una rueda de prensa este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se limitó a indicar que la campaña de reelección de Trump aún tiene litigios activos en Wisconsin y Nevada.

“De momento estamos concentrados en eso”, afirmó McEnany, a pesar de que ya no hay posibilidades de revertir el resultado de las elecciones, pues Trump necesitaría ganar en varios estados que ya han certificado el triunfo de Biden.

Según la cadena NBC News y el diario The Daily Beast, Trump está pensando en organizar un acto el mismo día de la investidura de Biden, el 20 de enero de 2021, para promover una posible nueva campaña presidencial en 2024.

También es posible que Trump haga el anuncio antes de esa fecha, pues ha comentado a sus asesores que quiere revelarlo poco después de que el Colegio Electoral certifique la victoria de Biden el 14 de diciembre, de acuerdo con NBC News.

Trump no ha querido aclarar públicamente si asistirá a la investidura de Biden, aunque según la cadena NBC News, no tiene planes de hacerlo.

