Trump no irá al segundo debate republicano para dar un discurso a sindicalistas en Detroit

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) no participará en el segundo debate republicano, previsto para el miércoles de la semana que viene en California (EE.UU.), y contraprogramará este evento con un discurso ante sindicalistas de Detroit (Míchigan) ese mismo día.

El viaje, que incluirá un discurso ante aproximadamente 500 sindicalistas que será transmitido en horario de máxima audiencia, fue adelantado este martes por The New York Times.

El exjefe del Ejecutivo estadounidense ya esquivó el primer debate republicano, celebrado en Milwaukee (Wisconsin) el mes pasado, para conceder una entrevista en “prime time” al expresentador de Fox News y reconocido periodista ultraderechista Tucker Carlson.

La no asistencia de Trump al segundo debate se da a conocer durante el cuarto día de huelga de los trabajadores del automóvil en Detroit, representados por United Auto Worker (UAW), contra los principales fabricantes del país, a los que exigen un amento del 40 % de sus salarios y mejorar horarios y condiciones laborales.

La noticia del acto de Trump en Detroit en un momento clave para el sector automovilístico en dicha ciudad ha despertado la reacción de gremios como el de los fontaneros, que han calificado al político como un “fraude”.

“Cuando se trata de los asuntos cotidianos que preocupan a nuestros miembros -salarios justos, lugares de trabajo seguros y la capacidad de jubilarnos con dignidad- Donald Trump es solo otro fraude”, afirmó en un comunicado Mark McManus, presidente general de la Asociación Unida de Fontaneros de EE.UU. y Canadá.

Y recalcó cuál será su opción en las urnas: “Estamos orgullosos de respaldar al candidato en estas elecciones que tiene el coraje de estar con nosotros: el presidente Joe Biden”.

Centrado en una posible revancha con Biden en las presidenciales de 2024, recuperar el estado de Míchigan, que se tiñó de rojo republicano en 2016 y volvió a manos demócratas en 2020, parece fundamental para el eventual regreso de Trump a la Casa Blanca.

Mientras se celebre su acto en Detroit tendrá lugar el segundo debate republicano, que se iniciará el miércoles 27 a las 21.00 hora local (02.00 GMT del jueves) desde la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley (California).

El Comité Nacional Republicano aún no ha confirmado qué candidatos se han clasificado para participar.

Los aspirantes deben alcanzar una intención de voto de al menos un 3 % en dos encuestas a nivel nacional o alternativamente un 3 % en un sondeo nacional más un 3 % en dos encuestas en dos de los estados que primero celebran primarias (Iowa, Nuevo Hampshire, Carolina del Sur y Nevada).

Unas exigencias superiores a las del primer debate republicano, al que podían postularse aquellos representantes que contaran con, al menos, el 1 % en tres encuestas nacionales o el 1 % en dos sondeos nacionales y el 1 % en dos acometidas en dichos estados.

Cumplieron los requisitos para participar en el primer debate Mike Pence, exvicepresidente de EE.UU.; Ron DeSantis, gobernador de Florida; el empresario Vivek Ramaswamy; Nikki Haley, exembajadora ante la ONU y gobernadora de Carolina del Sur; Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey; Tim Scott, senador de Carolina del Sur; Doug Burgum, gobernador de Dakota del norte; y Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas.