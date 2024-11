Trump nombra a Steven Cheung como director de comunicaciones de la Casa Blanca

Washington, (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Steven Cheung como asesor del presidente y director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

A través de un comunicado, Trump informó del nombramiento de quien fuera director de comunicaciones de su campaña presidencial.

En el anterior gobierno del republicano (2017-2021), Cheung trabajó como director de respuesta estratégica.

Todavía no se sabe quién ejercerá como portavoz de la Casa Blanca, una de las caras más visibles del Gobierno estadounidense.

En el mismo comunicado, Trump comunicó el nombramiento de Sergio Gor como asistente del presidente y director de la oficina de personal presidencial.

Anteriormente, Gor fue director ejecutivo de Winning Team Publishing, mientras también dirigía Right For America, un comité de recaudación de fondos para la camapaña de Trump.

“Steven Cheung y Sergio Gor han sido asesores de confianza desde mi primera campaña presidencial en 2016, y han seguido defendiendo los principios de America First durante mi primer mandato, hasta nuestra histórica victoria en 2024”, apuntó Trump.

El futuro presidente ha anunciado en los últimos días una veintena de nombramientos de quiénes serán los miembros de su Gobierno. Entre ellos el de Marco Rubio como secretario de Estado; el de Defensa, Pete Hegseth; y la de Seguridad Nacional, Kristi Noem; además del magnate Elon Musk para una nueva ofician de eficiencia gubernamental.

El republicano también ha colocado a Susie Wiles como su jefa de gabinete, a John Ratcliffe como director de la CIA, a Sliese Stefanik como embajadora ante la ONU y a Tom Homan como zar de la frontera.