Trump organiza cena con magnates para financiar un nuevo salón de baile en la Casa Blanca

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió esta semana en la Casa Blanca a decenas de empresarios y donantes adinerados durante una cena en la que, según dijo, recaudó “enormes cantidades de dinero” para construir un nuevo salón de baile de 200 millones de dólares.

“Tenemos a muchas leyendas en la sala esta noche, y por eso estamos aquí para celebrarlos, por su generosidad”, declaró Trump durante el evento en el Salón Este.

El mandatario agregó que “Querían tener un salón de baile, y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario”.

Más de tres docenas de ejecutivos de grandes corporaciones como Amazon, Apple, Google, Microsoft y Lockheed Martin asistieron a la cena, así como aliados financieros del mandatario.

Una de las figuras destacadas fue la del magnate petrolero Harold G. Hamm y los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, fundadores de la plataforma de criptomonedas Gemini.

El proyecto, que contempla la construcción de un salón de 90.000 pies cuadrados, ha suscitado críticas por posibles conflictos de intereses, ya que los donantes privados financiarían la obra dentro de la residencia presidencial.

Trump defendió la necesidad de ampliar las instalaciones oficiales para recibir dignatarios extranjeros y otros invitados.

En un discurso en el que combinó anécdotas, promesas y bromas, el presidente también mencionó sus recientes ataques a embarcaciones en el Caribe sur cercanas a Venezuela y vinculadas, según su Gobierno, al narcotráfico.

“Ya nadie quiere hacer nada cerca del agua”, dijo entre risas. “Puede que tengan un barco precioso, pero mejor se deshacen de él porque están muy nerviosos”.