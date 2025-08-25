Trump plantea cambiar el nombre del Kennedy Center para añadir el suyo delante

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Kennedy para las Artes Escénicas de Washington para añadir su apellido delante del asesinado presidente John F. Kennedy.

“Algunas personas ya lo llaman el Trump-Kennedy Center. Pero no estamos listos para hacerlo oficial todavía… quizás en una semana”, dijo Trump en el Despacho Oval durante el anuncio de la fecha del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá lugar en diciembre en ese centro cultural.

Esta no es la primera vez que se refiere así al espacio, el mandatario utilizó hace unas semanas la fórmula “Trump-Kennedy Center” en su red social Truth Social.

De hecho, un grupo de legisladores republicanos ha propuesto ya un cambio de nombre compartido con el del expresidente Kennedy, que gobernó el país entre 1961 y 1963 y dejó una profunda marca en la historia del país.

El espacio se inauguró en el año 1971 y, aunque inicialmente iba a llevar otro nombre, se optó por este en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Hasta ahora, ha sido un espacio de referencia para el arte y la cultura estadounidenses.

Trump, que tras su retorno al poder en enero se colocó como presidente del Centro Kennedy, y su Gobierno han emprendido una ofensiva para rehacer tanto la programación cultural como la gestión del prestigioso recinto cultural, que ha sufrido muchos despidos.

También dijo haber decidido prácticamente solo los ganadores del “Kennedy Center Honors” para este año como parte de su estrategia de devolver “la grandeza” al espacio y terminar con la programación y los contenidos “woke” (progresista).

No es la primera vez que Trump pasar por encima del legado de los Kennedy, el mandatario ha pavimentado el césped del Jardín de la Rosa de la Casa Blanca, iniciativa de la exprimera dama Jackie Kennedy, para que se parezca más a su residencia de Mar-a-Lago.