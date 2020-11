Trump pone en duda la validez del recuento en Georgia

Washington, (EFE News).- El presidente, Donald Trump, puso este lunes en duda la validez de recuento de votos en el estado de Georgia, que comenzó el pasado viernes debido a lo estrecho del resultado electoral.

“El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada, porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas”, dijo Trump en un tuit, en el que pidió eliminar el llamado “decreto de consentimiento inconstitucional”.

Dicho acuerdo legal, firmado en marzo para responder a las acusaciones de falta de estándares en el estado para verificar las firmas de los votos por correo, no impide que los secretarios electorales de Georgia examinen las firmas, como asegura Trump.

En Georgia comenzó el pasado viernes el recuento a mano de los cerca de cinco millones de votos válidos, después de que todos los condados certificaran sus resultados, un proceso que deberá concluir antes de la medianoche del próximo miércoles.

Los resultados parciales dan al candidato demócrata, Joe Biden, 2.472.002 votos, frente a los 2.457.880 de Trump, una diferencia de 14.122 votos que, de confirmarse, cimentaría la victoria del virtual presidente electo al darle los 16 votos electorales en juego.

Según los últimos conteos, Biden ya tiene 306 delegados en el Colegio Electoral, por encima de la cifra mágica de 270 que otorga la victoria en las elecciones, mientras que Trump tiene 232.

El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, ha asegurado que no solo es completamente posible hacer coincidir las firmas, sino que es un requisito estatal.

Las leyes estatales de Georgia establecen que pueden volver a contarse los votos cuando el margen de diferencia sea inferior al 0,5 %, y en este caso el demócrata Joe Biden mantiene una ventaja sobre Trump de tres décimas porcentuales.

En el improbable caso de que cambie el resultado en Georgia, la victoria de Biden parece irreversible, debido a que ya cuenta con margen suficiente con los estados donde ya le dieron como vencedor las proyecciones de los principales medios de comunicación del país.

“Gané las elecciones”, insistió no obstante Trump en otro tuit esta mañana, que fue etiquetado por Twitter con una advertencia en la que pone en duda la veracidad de esa afirmación.

