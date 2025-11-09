Trump reafirma que no ira al G20 en Sudáfrica y cuestiona que el país esté en este grupo

Miami, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que no irá a la Cumbre del G20 del 22 de noviembre en Sudáfrica, al cuestionar la permanencia de este país en el grupo.

“No voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) de Miami.

Trump había adelantado que no asistiría al G20 del 22 y el 23 de noviembre en Sudáfrica tras anunciar en septiembre pasado que Estados Unidos acogerá en 2026 esta cumbre en un resort de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

Aunque no detalló más su justificación, el mandatario confrontó en mayo pasado al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, donde denunció que en dicho país hay un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner, por lo que Estados Unidos está otorgando refugio a tal grupo étnico.

En el ABF, Trump habló de las personas que han llegado a Estados Unidos tras huir del comunismo aunque primero dijo que venían de Sudáfrica y luego de Sudamérica.

“Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando. Miren a Sudamérica, lo que está pasando”, comentó.

La Cumbre del G20 en Estados Unidos será en el Trump Doral, un recinto turístico de lujo con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, que está a tan solo 10 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Miami.

En el evento de este miércoles, Trump recibió de forma simbólica las llaves de su nueva biblioteca presidencial oficial, que se construirá en el centro de Miami, del alcalde de la ciudad, Francis Suárez, quien también impulsó la realización de la reunión del G20 en la metrópoli.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 en diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre, cuando Estados Unidos tomará el relevo.