Trump recibe el impulso de la ultraderecha europea al cumplirse su primer mes en el poder

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este jueves el impulso de la ultraderecha europea y de sus acólitos, quienes al cumplirse su primer mes en el poder dijeron coincidir con él en que el país ha iniciado su “edad de oro”.

“De repente, después del 5 de noviembre Estados Unidos se muestra optimista. Es el comienzo de la edad de oro en Estados Unidos y todo se debe a un individuo totalmente extraordinario”, afirmó Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, en referencia a las elecciones en las que Trump se impuso a la demócrata Kamala Harris.

El político británico, cofundador en 2018 del Partido del Brexit que renombró en 2021 con su actual denominación, se pronunció en la jornada inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que reúne hasta el sábado en las afueras de Washington a destacados nombres de la derecha estadounidense e internacional.

La ex primera ministra británica Liz Truss fue más lejos. “Nos perdimos la primera revolución estadounidense en 1776. Fue de hecho una revolución contra nosotros, pero queremos ser parte de la segunda. (…) Queremos una revolución Trump en el Reino Unido”, añadió.

Trump había sido en los últimos años el protagonista indiscutible de la CPAC, pero en esta edición el culto al mandatario vio reforzados los motivos para mostrarle su apoyo. Su segunda presidencia comenzó el pasado 20 de enero y los republicanos tienen el control de las dos cámaras del Congreso.

“Queremos ser el aliado indispensable de Estados Unidos en esta parte del mundo. Le necesitamos, pero creo que él también nos necesita”, sostuvo el ex primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki, presidente del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos

Si los europeos recuperan su fuerza y su “economía vibrante”, añadió, “Europa y Estados Unidos juntos pueden seguir siendo un faro de esperanza y libertad. La elección es nuestra. Hagamos que Europa vuelva a ser grande”, recalcó parafraseando el lema de Trump “Make America Great Again” (MAGA).

Balázs Orbán, director político del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de quien no es pariente, felicitó a todos los que hicieron posible que Trump volviera a la Casa Blanca: “Creo que salvaron su país e hicieron algo grandioso para Europa y el mundo y también para mi país”.

La intervención de Trump en este encuentro todavía no está confirmada, pero se espera su presencia en la clausura del sábado.

Ese día hablará el presidente argentino, Javier Milei, quien este jueves se presentó brevemente en el escenario para regalar una réplica de la motosierra que tiene en su despacho al magnate Elon Musk, que en EE.UU. está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

A la defensa del mandatario estadounidense se sumó el político español Santiago Abascal, líder de Vox. En su opinión, señalar a Trump como enemigo de Europa “es algo que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus naciones en último lugar”.

La opinión de los estadounidenses sobre este primer mes de Trump en el poder está dividida: el 57 % cree que se ha excedido en su autoridad en este tiempo, pero el 45 % aprueba su gestión, de acuerdo con una encuesta de Ipsos recién difundida.

Entre los presentes en la CPAC, no obstante, la satisfacción era palpable. “Todo está yendo mucho más rápido de lo que pensaba”, cuenta a EFE James Wass, abogado de 72 años para quien el líder republicano está cumpliendo sus promesas.

Para Kathleen Lyons, trabajadora de prisiones, “el mundo va mucho mejor”. “Trump no es un político, ni siquiera ahora. Sigue siendo un hombre de negocios que puede arreglar las cosas y que no necesita el dinero de nadie, así que no puede ser comprado”, concluyó.