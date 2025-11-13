Trump recibe en la Casa Blanca a líderes financieros para una cena privada

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena privada en la Casa Blanca a destacados líderes de la industria financiera.

Entre los asistentes figuraron los directores ejecutivos Jamie Dimon, de JP Morgan Chase; David Solomon, de Goldman Sachs; Ted Pick, de Morgan Stanley; Masayoshi Son, de SoftBank; Adena Friedman, de Nasdaq; y Marc Rowan, de Apollo Global Management, según un funcionario de la Casa Blanca.

La reunión se celebró en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, donde la prensa pudo captar brevemente imágenes del mandatario junto a sus invitados antes de que comenzara la cena.

El encuentro se produce en medio de un periodo de incertidumbre económica, luego de que el Congreso aprobara un proyecto para financiar la Administración hasta el 31 de enero.

Además, antes de la cena con la élite económica del país, Trump volvió al centro de los cuestionamientos por la publicación de más de 20.000 correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein donde asegura que el republicano tenía conocimiento de sus crímenes y además había pasado “horas” con una de las víctimas.

Posterior a la cena Trump convocó a la prensa para la firma del acuerdo con el que se pondrá fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de los Estados Unidos, que se extendió durante 43 días.