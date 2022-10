Trump responde formalmente a comité legislativo con carta llena de falsedade

Washington, (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump respondió este viernes formalmente al comité legislativo que aprobó citarlo para testificar sobre el asalto al Capitolio, con una carta en la que insistió en sus acusaciones falsas de que hubo fraude electoral en 2020.

A lo largo de las 14 páginas de la misiva, el exmandatario muestra poca voluntad de comparecer ante ese panel de la Cámara Baja e incluye un anexo con supuestas “pruebas” de que hubo “fraude electoral masivo durante los comicios presidenciales”, donde fue derrotado por el demócrata y actual presidente, Joe Biden.

El político republicano no aclara explicítamente si cumplirá o no con la citación que será enviada por el comité, pero sus críticas demuestran poco interés en cooperar con la investigación.

En la carta, dirigida al presidente del panel, el congresista demócrata Bennie Thompson, Trump arremete contra el comité asegurando que no siguió el debido proceso, al no incluir lo que él considera republicanos “de verdad”.

El comité está compuesto por nueve legisladores entre los que hay dos republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger, críticos con Trump.

“Es una cacería de brujas al más alto nivel”, afirmó el exmandatario.

El comité investiga desde hace más de un año el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump irrumpió en la sede del Congreso de EE.UU. cuando se celebraba una sesión para ratificar la victoria electoral de Biden. Hubo 5 muertos y unos 140 agentes heridos.

Poco antes del ataque, Trump pronunció un discurso incendiario desde la Casa Blanca donde reiteró sus denuncias infundadas de que los demócratas cometieron fraude en los comicios e instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio.

Tras meses de investigación, los legisladores del comité votaron el jueves a favor de llamar a Trump a testificar, al considerar que debe rendir cuentas por la violencia perpetrada por sus simpatizantes, en la novena audiencia pública del panel.

Durante la sesión de ayer, los legisladores expusieron una serie de pruebas, incluyendo testimonios y correos electrónicos, para demostrar que el expresidente rechazó de forma premeditada los resultados de los comicios del 4 de noviembre de 2020.

El voto para emitir una citación a Trump a testificar bajo juramento se da a menos de un mes de las elecciones de medio mandato, donde se renueva un tercio de los escaños del Senado y la totalidad de la Cámara Baja.