Trump saluda a tropas en Washington y asegura que se quedarán “largo tiempo” en la ciudad

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la Guardia Nacional y agentes federales desplegados en Washington se quedarán ahí “un largo tiempo”, mensaje que lanzó durante una visita a una sede policial en un vecindario del sureste de la capital del país.

“Nos vamos a quedar por un largo tiempo (…) queremos que nuestra ciudad sea perfecta”, dijo el mandatario rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias más.

Trump visitó una sede de la policía en Anacostia, uno de los vecindarios de Washington con mayores indices de criminalidad, ubicado a cuatro millas de la Casa Blanca.

Inicialmente, Trump había anunciado que patrullaría las calles de la capital junto a las fuerzas de seguridad pero se limitó a presidir un acto de agradecimiento para los agentes con los que compartió pizza.

El 11 de agosto pasado, Trump tomó el control de la seguridad de Washington , por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una “emergencia” por la alta criminalidad.

El presidente mostró su interés por ampliar el periodo de control federal sobre la ciudad por medio de una petición que será presentada ante el Congreso y dijo que “no habrá tolerancia para la barbarie, la suciedad y la escoria; quiero que Washington sea un lugar limpio y seguro”.

Desde la toma federal de la policía, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2.000.

La medida ha sido duramente criticada por la mayoría de ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos, y el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya fueron abucheados ayer al visitar a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la estación central de tren de Washington.

Grupos ciudadanos también han subrayado que la militarización de las calles de la ciudad ha deparado accidentes como el que ocurrió el jueves cerca de la Explanada Nacional, cuando un Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.

“Hemos realizado un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington”, escribió hoy en X la fiscal general, Pam Bondi, sobre el operativo, añadiendo que “ayer se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas del servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas”.

Trump se retiró de la sede policial en el automóvil presidencial conocido como “La Bestia” de vuelta a la Casa Blanca sin haber patrullado las calles como fue anunciado inicialmente.