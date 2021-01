Trump se despedirá de la Presidencia en su club de Florida

Miami, (EFE News).- Donald Trump se desplazará la mañana del miércoles próximo a su club Mar-a-Lago de Florida para pasar sus últimas horas como presidente de EE.UU. mientras asume en Washington su reemplazo, el demócrata Joe Biden, en medio de extremas medidas de seguridad, informaron este viernes medios.

El republicano ya había anunciado que no asistiría a la toma de posesión de Biden, prevista para el 20 de enero, una ruptura histórica con la tradición, después de pasar meses haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral en un intento de deslegitimar la Presidencia de Biden.

Trump dejará Washington el miércoles por la mañana, justo antes de la toma de posesión de demócrata, señaló el diario Washington Post citando fuentes oficiales.

La Casa Blanca no ha informado hasta el momento los planes oficiales para el día de la asunción, pero medios en Florida señalaron que Trump dejará la Casa Blanca y después tendrá una ceremonia de salida en la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington.

El vicepresidente Mike Pence ya había informado en días pasados que él sí asistirá a la toma de posesión de Biden en Washington.

Un estricto dispositivo en torno al traspaso de mando se lleva a cabo en Washington después de que seguidores de Tump asaltaran violentamente el Capitolio el pasado 6 de enero, en hechos que causaron cinco muertos, entre ellos un policía.

El diario Palm Beach Post se hizo eco de la posibilidad de que Trump realice un acto proselitista al tiempo de la posesión de Biden para anunciar su campaña 2024, según informaciones recogidas en diciembre pasado, antes de la toma violenta del Capitolio.

Sin embargo, esos planes que Trump estaba considerando son inciertos ahora, pero se prevé que este sábado habrá manifestaciones de apoyo de sus seguidores en Florida.

La salida de Trump, según señalaron los medios, basado en fuentes que pidieron el anonimato, será similar a las que se realizan cuando hay visitas de Estado, con una alfombra roja, un guardia, una banda militar y un saludo de 21 cañones.

En su último tuit, la semana pasada, antes de que Twitter lo silenciara, Trump dijo que no asistiría a la toma de posesión de Biden, rompiendo una tradición continua entre los presidentes salientes que data de 1877.

Trump abandonará Washington enfrentando un juicio político, el segundo durante su mandato de cuatro años, acusado de incitar a su seguidores una insurrección violenta que terminó con el asalto del Capitolio.

