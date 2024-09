Trump: su peor enemigo

INTRODUCCIÓN

La verdad, me aburre hablar de Trump. Sin embargo, lo hago una vez más. Admito que para los que escribimos nos consume el tiempo leyendo, escuchando y cada vez menos pensamos qué escribir. Este es un instinto que me mueve porque creo que a mis lectores les interesa saber qué piensa la gente que realmente conoce a Trump.

Empiezo mi día con el New York Times. Me da una cobertura general y me siento incómodo si el día avanza y no lo he acabado de leer. El día de hoy me impactó leer un editorial sobre Trump. Está muy bien hecha. Empiezan diciendo que, en los procesos de seleccionar a un candidato para un puesto importante, una de las áreas más importantes, es lo que se conoce como la “verificación de referencias”, o sea, entrevistar a personas que trabajaron y conocieron de cerca a ese candidato. Hablo de candidatos para puestos ejecutivos, universitarios, o técnicos. No hablo de candidatos de partidos, porque ellos no pasan por ese proceso, a estos candidatos -electorales- los deciden los votantes, y más correctamente dicho, en el caso de USA, los miembros del colegio electoral que fueron favorecidos por los votantes.

A ese escrutinio de entrevistar a 91 personas que han trabajado o conocen a Trump, reporteros del NYT los entrevistaron y sus revelaciones, aunque comprensibles son impactantes. Este artículo revela el formato utilizado por el prestigiado diario y los sorprendentes resultados obtenidos.

EL FORMATO DEL ESTUDIO

Los resultados de las entrevistas se dividieron en lo que opinan sus “Colaboradores Administrativos”, los que han trabajado con él en su compañía o son parte de su familia, a este grupo lo llaman: “Los Trumps & Trump Inc.”. El tercer grupo citado son “Políticos Republicanos”; seguidos de un grupo bautizado como “Voces Conservadoras” y finalmente “Líderes Mundiales”.

COLABORADORES ADMINISTRATIVOS

Nada más y nada menos que Bill Barr el famoso fiscal que lo acompañó hasta sus últimos días de su mandato dijo: “Siempre pondrá sus propios intereses y la gratificación de su propio ego por delante”.

Fiona Hill. Asistente adjunto del presidente y director principal de asuntos europeos y rusos en su Consejo de Seguridad Nacional lo describió como: “Extraordinariamente vulnerable a ser manipulado”. Otros ex colaboradores dijeron: “Recibía información de personas que lo llamaban, no sé quién”. “Socavó la democracia estadounidense sin fundamento”. “No se hace responsable de las malas noticias”. “Dice mucho más sobre él de lo que dirá sobre los estadounidenses de origen asiático”. “La igualdad y la libertad nunca pueden ser equiparadas con los supremacistas blancos”. “Su comportamiento se había vuelto cada vez más errático y desconcertante”. “El FBI está siendo atacado por el presidente de los Estados Unidos”. “Es una persona que admira a los gobernantes autocráticos y a dictadores asesinos”. “Pienso que él fue un terrible ser humano”. Recordemos que esto viene de sus propios colaboradores nombrados por él.

LOS TRUMP & TRUMP, INC.

Muchos se preguntarán, ¿por qué en su misma familia y sus íntimos colaboradores que viven de servirle tienen expresiones como las siguientes. Maryanne Trump Barry: “No puedes confiar en él”. Michael Cohen: “Es un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón”. Fred Trump III: “Quiere hacer lo que quiere hacer”. Kwame Jackson: “Trump no tiene el temperamento”. Jill Harth: “Me empujó contra la pared”. Omarosa Manigault Newman: “En realidad es un racista”.

Mary L. Trump: “Nunca se le exigió un trabajo honesto”. Siguen expresiones de muchos más de sus colaboradores o cercanos, como: “El reality show de la competencia se centró en un fraude para la audiencia (americanos)”. “Nuestro trabajo era hacer que pareciera legítimo”.

POLÍTICOS REPUBLICANOS

Es bien conocido que el fenómeno Trump llegó como tempestad y secuestró al Partido Republicano. Los valores, premisas, estilos e ideales por los que el partido de Lincoln, Reagan, los Bush dio momentos de gloria a esta nación, desaparecieron, a nivel de que muchos dicen que la realidad es un -nuevo- partido que se debería llamar “Trumpismo” o Partido Trumpista.

Los republicanos pragmáticos, vieron caballo ensillado y saltaron a montarse. No es por lo tanto extraño que aquellos políticos que llevan más a lo republicano en el corazón digan expresiones como: “Es un cobarde”, frase de Dick Cheney. Por su parte el texano Ted Cruz se refirió a Trump como: “Este hombre es un mentiroso patológico.” Lindsey Graham dijo: “Es un fanático racista, xenófobo y religioso”. Adam Kinzinger: “No hay nada de conservador en Donald Trump”. Otros destacados republicanos dijeron: El hijo de la … (S.O.B.) más barato que he conocido en mi vida”. “No tiene lealtad para nadie”. “Dirigió una insurrección, engañando a la gente con mentiras”. “Poder, venganza, y desquitarse son las cosas que realmente lo motivan”. “La sanación del Partido Republicano, no puede suceder con Trump como presidente”. “Donald Trump es un engaño y un fraude”. Muchas más expresiones reprobables siguen.

VOCES CONSERVADORAS

Aunque los primeros coqueteos de Trump con la política fueron con el Partido Demócrata, eventualmente se lanzó con el Republicano, en sus propias palabras: “porque se creen todo lo que digo”. Charlie Sykes se refiere a él como: “Construyó una Barda (wall) de mentiras”. Al legendario Henry Kissinger a sus 101 años le alcanzó energía para decir respecto a cómo Trump maneja la diplomacia: “Si alguien dice algo bonito de él es (una nación o un gobernante amigo). Si dice algo que no sea agradable, es un enemigo”. Muchas otras voces conservadoras opinan: “Nunca estuvo motivado por lo que sabía (ni quería saber)”. “La democracia estadounidense fue corroída y corrompida por él”. “No es el liderazgo que nuestra nación necesita”. “La mentira es el poder súper tóxico de Trump”.

LÍDERES MUNDIALES

El héroe que unifica a Ucrania contra Rusia, Volodymyr Zelensky dice: “No puedo entender como Donald Trump está del lado de Putin”. Hasta el mismo Kim Jong-un de Corea del Norte usa un aforismo universal en referencia a Trump: “Un perro asustado ladra más fuerte”. El Primer Ministro Canadiense prudentemente se limita a decir: “Si existe una segunda vez, no será fácil”. Angela Merkel modelo de prudencia se atrevió a decir: “Lamento profundamente que Trump no haya aceptado su derrota”. Existen muchos más igualmente reprobatorios.

MÉXICO

Para muchos entusiastas del triunfo de AMLO en México e inspirados por su líder pusieron una luz roja gigantesca cuando el primer viaje que hizo al extranjero fue para decir: “Mr. Trump es un gran amigo de los mexicanos”. Nuevamente hablando en verdad legítima, fue lo que nos hizo a muchos desconfiar de este presidente mexicano. Mientras que otros han sido más congruentes, como aquí se comprueba diciendo verdades.

CONCLUSIÓN

Pocas veces en mi vida he visto un editorial tan elocuente como el que publica hoy el NYT. Además de que su presentación amigable y por colores distinguiendo a los grupos hace fácil de leer y releer.

Por supuesto que para los partidarios fanáticos de Trump esto no es novedoso. Es una prueba más de cómo un periódico “liberal” ultra enemigo hace esfuerzos desesperados por desprestigiarlo, pero el 15% de declarados -indecisos- en los tres estados claves: Pensilvania, Arizona y Carolina del Norte sí debe tener un impacto, pues se debe dar crédito a quienes lo conocen tan bien o han trabajado cercanos a él y a su misma familia.

El editorial del New York Times destaca un poderoso mensaje: la crítica hacia Donald Trump proviene de personas que trabajaron estrechamente con él en su administración y dentro de su propio partido. Figuras clave, desde aliados políticos hasta líderes empresariales y miembros de su gabinete, han expresado preocupaciones serias sobre su carácter, su falta de aptitud para el cargo y su peligrosa relación con la verdad y la democracia. Estas voces internas, que incluyen a su ex fiscal general Bill Barr y al general John Kelly, representan la advertencia más fuerte sobre el liderazgo de Trump. Claramente, su verificación de referencias la reprueba si fuera un proceso se Recursos Humanos. Iremos viendo si el 5 de noviembre los resultados prueban que esas voces fueron escuchadas o ignoradas.