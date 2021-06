Trump visitará la frontera invitado por el gobernador de Texas

Nueva York (EFE News).- El expresidente estadounidense Donald Trump dijo este martes que aceptó una invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott, para visitar la frontera entre Estados Unidos. y México el próximo 30 de junio.

En un comunicado en el que cargó contra la política migratoria del actual Gobierno, Trump insistió en que la Administración del demócrata Joe “Biden heredó la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos y en cuestión de unas pocas semanas se ha convertido en la peor crisis fronteriza de la historia del país. En una zona de desastre absoluto”.

La visita del exmandatario a la frontera se confirma días después de que Abbott anunciara el endurecimiento de las medidas contra los migrantes, así como su intención de continuar la construcción del muro que comenzó a levantar Trump durante su mandato (2017-2021).

Abbott, que calificó la situación actual en la frontera con México de “una crisis que se encuentra fuera de control”, indicó que los migrantes serán arrestados por oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y podrían enfrentar cargos por traspaso, tráfico de drogas, tráfico de humanos o daño a propiedad, entre otros.

“Necesitamos actuar ahora. En Texas aquellos que crucen la frontera no serán recibidos con una alfombra roja como hasta ahora lo ha hecho la presente Administración (federal), sino que irán a la cárcel”, dijo Abbott el pasado jueves durante una cumbre de seguridad fronteriza donde participaron representantes de diferentes departamentos policíacos del estado.

El gobernador republicano también mostró su intención de continuar con la construcción del muro, aunque no ofreció más detalles.

“Con suerte, mi visita iluminará estos crímenes contra nuestra nación y mostrará a la increíble gente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza que cuentan con nuestro apoyo inquebrantable”, dijo Trump, quien se caracterizó durante su mandato por una política de tolerancia cero con la inmigración, que acompañó con un discurso xenófobo.

“Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris han entregado el control de nuestra frontera a cárteles, criminales y coyotes. Los traficantes de drogas, los pandilleros de la MS-13, los traficantes de personas, los traficantes sexuales y los criminales del mundo ahora actúan a sus anchas”, agregó Trump, quien no ofreció detalles sobre su viaje.

Comparte tu opinión.