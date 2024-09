Trump visitará Springfield, la ciudad del bulo de los haitianos comedores de gatos

Washington, (EFE).- El expresidente de EEUU Donald Trump, candidato republicano en las elecciones del 5 de noviembre próximo, anunció que visitará en un par de semanas la ciudad de Springfield (Ohio), donde, según un bulo que su campaña ha contribuido a propagar, los inmigrantes haitianos se comen a los gatos y perros de los vecinos.

Trump deslizó el anuncio de su visita a Springfield en un discurso de campaña centrado en la inmigración ilegal que pronunció el miércoles por la noche en Uniondale (Nueva York), donde el público respaldó sus palabras en contra de los inmigrantes coreando consignas como “Salven a los gatos”.

El candidato a la Casa Blanca, que ha hecho de los ataques a los indocumentados un caballo de batalla de su tercera campaña electoral, dijo también que planea visitar la ciudad de Aurora (Colorado), escenario de una campaña en contra de los inmigrantes venezolanos.

El republicano, que fue presidente de 2017 a 2021, afirmó que las cosas han empeorado en la “bella ciudad” de Springfield, donde no había “delincuencia”, a causa de la presencia de “32.000 ilegales”, reiteró el bulo contra los haitianos y subrayó: “esto no se puede sostener más”.

En su debate con la candidata demócrata a la Presidencia, Kamala Harris, el 10 de septiembre, Trump había dicho: “En Springfield se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza”.

El compañero de fórmula de Trump, el senador y candidato a la Vicepresidencia James David Vance, fue el primero de la campaña trumpista en hacerse eco del bulo que ha provocado amenazas y temor para los inmigrantes haitianos de Springfield, cuyas autoridades han afirmado que no hay indicios “creíbles” de casos de mascotas de la localidad que hayan acabado en el plato de alguien.

El Departamento de Policía de la ciudad también ha dicho que no ha recibido denuncias por ese motivo.