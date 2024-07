Trump vs Harris: muchas novedades, pero la vida sigue igual

“Las elecciones las gana el que tenga más votos. En Estados Unidos, no es el caso, las gana el que tenga más votos electorales.

Harris puede sacar millones de votos individuales (universales) más que Trump, y perder las elecciones.”

INTRODUCCIÓN

La renuncia de Biden, después de haber ganado las nominaciones primarias del Partido Demócrata, abrumadoramente, es quizá el evento político más destacado del último medio siglo en los Estados Unidos; de hecho, es primera vez en la historia que alguien renuncia así. La forma en que Kamala Harris, su Vicepresidenta, tomó la nominación, con apoyo de Biden, es otro acontecimiento notable, como es la meteórica recaudación de fondos que hizo en 48 horas, la energía que en tiempo récord les dio a los simpatizantes del Partido Demócrata que por meses estaba aletargado y sin brújula bajo el estigma de tener un candidato respetado por su carrera y logros, pero que como decimos en México, súbitamente, dio “el viejazo.”

Este artículo revisa ventajas y desventajas de la nueva candidata, y una vez más, aunque parezca disco rayado, repasa lo mismo de Trump para concluir que el borrón y cuenta nueva, es realmente el mismo escenario antiguo en que cualquiera puede ganar dependiendo de cómo queden los resultados electores en seis estados: Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia, y Pennsylvania.

CUALIDADES DE KAMALA HARRIS

1. Experiencia Legal: Harris tiene una amplia experiencia en leyes, habiendo servido como Fiscal General de California y Senadora de los Estados Unidos.

2. Diversidad: Es la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiático-americana en ocupar el cargo de vicepresidenta, lo cual representa una diversidad significativa en el liderazgo.

3. Habilidades de Comunicación: Harris es conocida por su habilidad para comunicarse de manera efectiva y convincente, tanto en debates como en discursos públicos. Los californianos recordamos como era una fiera enfrentándose a los mejores abogados de California en varias ocasiones.

4. Compromiso con los Derechos Civiles: Ha sido una defensora constante de los derechos civiles y la justicia social, trabajando en temas como la reforma policial y la igualdad de género.

DESVENTAJAS DE KAMALA HARRIS

1. Controversias en su Carrera Legal: Su tiempo como Fiscal General ha sido criticado por algunos, quienes argumentan que sus políticas a veces perjudicaron a comunidades de color.

2. Percepción Pública: Harris ha enfrentado desafíos en términos de percepción pública, con fluctuaciones en su índice de aprobación. A lo que menos deben darle importancia los lectores, es al bajo índice que tuvo como Vicepresidenta, por la sencilla razón de que la historia muestra que es el caso con todos y que, como “buen soldado”, nunca intentó siquiera robarle imagen a Biden.

3. Liderazgo Bajo la Administración Actual: Algunos críticos argumentan que no ha tenido un impacto significativo como vicepresidenta y que su rol en la administración ha sido poco claro, incluyendo que recién empezó le encargó Biden que atendiera las causas de la migración. Como explicamos en el punto anterior, es difícil ser Vicepresidenta y destacarse demasiado.

CUALIDADES DE DONALD TRUMP

1. Popularidad Entre su Base: Trump tiene un apoyo fuerte y leal entre su base de votantes, quienes valoran su enfoque directo y su disposición a desafiar el estatus quo; terminó por “secuestrar” al Partido Republicano, a nivel de que muchos se preguntan si todavía existe ese partido o es más el partido de Donald Trump.

2. Experiencia en Negocios: Como empresario, Trump aporta una perspectiva empresarial a la política, enfatizando el crecimiento económico y la creación de empleos.

3. Habilidades de Comunicación: Es conocido por su habilidad para comunicarse de manera efectiva con sus seguidores a través de discursos y redes sociales.

4. Políticas Económicas: Sus políticas económicas, incluyendo recortes de impuestos y desregulación, son vistas por algunos como beneficiosas para la economía.

DESVENTAJAS DE DONALD TRUMP

1. Controversias y Divisiones: La presidencia de Trump estuvo marcada por controversias y divisiones, incluyendo dos procesos de juicio político (impeachment) y una profunda polarización política.

2. Manejo de Crisis: Ha sido criticado por su manejo de la pandemia de COVID-19 y otros eventos críticos durante su administración. Es más, expertos creen que sólo puede vivir en conflictos permanentes y que aún donde todo marcha bien, su estilo de liderazgo es volverlo en un conflicto.

3. Problemas Legales: Trump enfrenta varios desafíos legales que podrían afectar su candidatura y percepción pública. Hasta el 2016, se calcula había estado involucrado en cerca de 4,000 casos legales en cortes federales y estatales. De hecho, él mismo reconoce que litigar es parte de sus estrategias cotidianas de negocios y asuntos públicos.

¿QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES?

El triunfo de Kamala Harris o Donald Trump en las elecciones depende de múltiples factores interrelacionados, algunos de los cuales se detallan a continuación.

FACTORES CLAVES PARA KAMALA HARRIS

1. Gestión de la Administración Actual: La percepción pública sobre la gestión del presidente Joe Biden y Kamala Harris, especialmente en temas como la economía, salud, y política exterior.

2. Movilización del Electorado: La capacidad de movilizar a los votantes, especialmente a grupos clave como mujeres, afroamericanos, asiático-americanos y jóvenes.

Kamala tiene obvias ventajas de activar a las generaciones más jóvenes, y tiene desventaja con los viejos mayores de 65.

3. Debates y Campaña: Su desempeño en debates y su habilidad para comunicar efectivamente sus políticas y visión para el futuro.

En este orden de ideas, expertos, basados en encuestas creen que debe enfatizar más en asuntos de economía corriente, popular (inflación baja, precios de gasolina accesibles, y empleos para gente no muy educada), y minimizar los ataques a Trump.

4. Unificación del Partido Demócrata: La capacidad de unir las diferentes facciones dentro del Partido Demócrata y evitar divisiones internas.

Aunque “aparentemente” todos se han ido a la cargada, incluyendo los Obamas que le retrasaron una semana completa antes de darle apoyo público, la verdad es que el Partido Demócrata, desde Roosevelt (Franklin) es un partido de muchos mini-partidos, como obreros, mujeres, latinos, afroamericanos, LGTB, jóvenes, clase media, emigrados, liberales, y otros. Sin contar los más cargados a la izquierda y los moderados. Biden se benefició de ser un centrista moderado, cargándose a la derecha, y aunque la izquierda interrumpió un intenso momento para apoyarlo cuando le ganó a Trump, es justo decir que Biden dio mínimas concesiones a éstos. Todo lo anterior para probar que la imagen de unidad que se muestra con Kamala es más frágil que una capa de hielo en el verano.

5. Políticas y Propuestas: La percepción de sus políticas y propuestas como beneficiosas para la mayoría de los votantes, especialmente en temas como la justicia social, la reforma policial y el cambio climático. Mismas que harán felices a unos y no tan felices a otros, por las mismas razones que explicábamos.

FACTORES CLAVES PARA DONALD TRUMP

1. Base de Apoyo Firme: Mantener y movilizar a su base de seguidores leales, que son cruciales para su éxito electoral. Trump, no siendo una perita en dulce, tiene opositores fuertes que han apoyado tradicionalmente al Partido Republicanos y sienten que éste los perjudica y ha cambiado el rumbo de este partido. No parece Trump tener mucho interés en atraerlos.

2. Economía: La percepción de su capacidad para manejar la economía y generar crecimiento económico, empleo y prosperidad. La verdad sea dicha por expertos, Biden lo hizo mejor que él. Mientras que esta evidencia es ignorada por sus fanáticos, los indecisos lo saben y lo toman en cuenta.

3. Manejo de Controversias: Su habilidad para manejar y superar las controversias y desafíos legales que enfrenta que son abundantes y ha sido parte de su vida. Nuevamente, esto no afecta a su base de fanáticos obsesivos, pero si restará votos a la hora de la verdad final y ver cómo algunos se irán con melón o con sandía.

4. Mensaje y Comunicación: La efectividad de su comunicación y su habilidad para conectar con los votantes a través de discursos y redes sociales. Mientras que sus fans ya lo conocen, ya lo adoran, siempre lo festejan e indudablemente votarán por él, más les valdría a sus estrategas, seguro lo hacen ya, cambiar tácticas para enfrentarse a una mujer joven, de minorías, articulada y buena con los debates. Cargarle las cuentas de Biden, incluyendo el asunto clave de esta elección: los inmigrantes y la frontera, no necesariamente funcionará.

5. Estrategia de Campaña: Una estrategia de campaña sólida que incluya visitas a estados clave y un enfoque en los temas más importantes para los votantes, tomando en cuenta la nueva rival, como lo dijimos en el punto anterior.

FACTORES COMUNES

1. Situación Económica: El estado de la economía en el período previo a las elecciones, incluyendo factores como el empleo, la inflación y el crecimiento económico.

2. Eventos Nacionales e Internacionales: Cómo se manejan eventos críticos como desastres naturales, crisis internacionales o pandemias. No quiero ser ave de mal agüero, pero así como nadie esperaba el atentado a Trump, puede existir otro atentado para cualquiera de los dos; enfermedades, Trump tiene 78 años, accidentes, escándalos en lo que resta de la administración de Biden, otras demandas para Trump, otras guerras o invasiones, mal rendimiento en atletas y deportistas de USA en los Juegos Olímpicos, conflictos entre los directivos de campaña de ambos lados, e innumerables situaciones más.

3. Medios de Comunicación y Percepción Pública: La cobertura mediática y cómo los medios de comunicación presentan a los candidatos y sus campañas. Las encuestas no sólo son imperfectas, sino que muchas tienen sesgos “inducidos” o son sólo ficticias para influir sobre los electores.

4. Participación Electoral: El nivel de participación electoral y el entusiasmo de los votantes para salir a votar, esto incluye por generaciones. Por ejemplo, los viejos y las mujeres tienen mejores índices de votación.

5. Cambios en el Electorado: Cambios demográficos y cómo afectan la composición del electorado. Por ejemplo, simplemente entre los hispanos, hay 17 mil más latinos registrados para votar que los que votaron en la elección pasada. Hay muchos cambios más, un mayor número de asiáticos, menos de la tercera edad, y las mujeres suman más que los hombres.

El triunfo de cualquiera de los candidatos dependerá de cómo estos factores se desarrollen y cómo los candidatos y sus equipos de campaña los manejen y respondan a ellos.

LA VIDA SIGUE IGUAL

Pero como fue el caso de las últimas seis elecciones, al final de cuentas, el atentado a Trump no le sumó un solo voto más, de acuerdo con encuestas (sí, ya dije que no son creíbles), sólo radicalizó a su base. El cambio de Kamala por Biden no suma un solo voto más a los Demócratas. Todos los estados votarán por Trump, o por Harris según han votado en previas elecciones. Lo que decidirá quién será el próximo primer ejecutivo de los Estados Unidos depende de Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia y Pennsylvania.

Esos son considerados estados veleta, o sea que pueden irse para Trump o para Harris, dependiendo de quién saque mayoría. Un solo voto más para Trump en cualquiera de esos estados hará que todos los miembros del Colegio Electoral de ese estado se vayan para él, y por tanto será el Presidente, o lo opuesto. Dicho de otra manera, a diferencia de otros estados donde los electores ya decidieron favorecer a uno u otra, en esos estados la moneda está en el aire. Existe en esos estados casi un número igual de republicanos y demócratas. Los indecisos de esos estados tienen en sus manos el futuro de esta nación.