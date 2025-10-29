Trump vuelve a esquivar a Carney: “No vinimos a Corea del Sur para reunirnos con Canadá”

Gyeongju (Corea del Sur), (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles verse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de Corea del Sur, como ya lo hizo el fin de semana durante la cumbre del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

“Para los que preguntan, ¡no vinimos a Corea del Sur para ver Canadá!”, escribió Trump en su red, Truth Social, poco después de llegar a Gyeongju, donde se celebra la APEC.

Trump ya avanzó el lunes que no piensa reunirse con el gobernante canadiense “durante un largo tiempo”, en plena escalada de la tensión comercial entre los países vecinos.

El presidente estadounidense anunció la semana pasada un arancel adicional del 10 % para Canadá por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los aranceles y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada Ottawa.

Carney, durante un foro económico en los márgenes de la ASEAN, admitió que estos cambios de gravámenes por parte de Estados UNidos son “difíciles de gestionar”, al tiempo que abrió la puerta a ampliar su comercio con otras regiones del mundo para rebajar la dependencia con su vecino del sur.