32.1 C
McAllen
Saturday, November 1, 2025
Estados UnidosPoliticaInternacionales

Trump y Xi acuerdan verse de nuevo en China en abril del próximo año

By El Periódico USA
EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Busan (Corea del Sur), (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, volver a reunirse en China en abril del próximo año, después de la cumbre que mantuvieron este jueves en Corea del Sur.

