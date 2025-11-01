Trump y Xi acuerdan verse de nuevo en China en abril del próximo año

Busan (Corea del Sur), (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, volver a reunirse en China en abril del próximo año, después de la cumbre que mantuvieron este jueves en Corea del Sur.
