Twitter suspende permanentemente la cuenta de Trump

Washington, (EFE News).- Twitter anunció este viernes que ha suspendido permanentemente la cuenta en la red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ante “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” por su parte.

La cuenta personal de Trump en la red social, @realDonaldTrump, que ha sido una de sus herramientas más poderosas de Gobierno durante los últimos cuatro años, aparece en blanco, sin siquiera las fotos de perfil del presidente, y con el mensaje “cuenta suspendida”.

“Tras una revisión minuciosa de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, indicó Twitter en un comunicado publicado en su blog oficial.

La red social ya suspendió temporalmente este miércoles la cuenta de Trump durante 12 horas, después de que el presidente justificara en un tuit el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, que resultó en cinco muertos, al menos 13 policías heridos y todo tipo de destrozos en la sede del Legislativo.

“Dejamos claro el miércoles que cualquier violación adicional de las reglas de Twitter resultaría potencialmente en esta misma medida”, añade el comunicado.

Tras recuperar su cuenta, Trump tuiteó este jueves un vídeo en el que condenaba el asalto al Capitolio y reconocía la derrota en las elecciones de noviembre, y este viernes emitió otros dos mensajes. Fueron esos dos tuits los que llevaron a Twitter a tomar la decisión que quitarle permanentemente la cuenta a Trump, tras concluir que violaban su política contra la glorificación de la violencia.

En el primero de esos tuits, Trump declaró: “Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, ESTADOS UNIDOS PRIMERO y HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro”.

“¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma!”, agregó.

En el segundo, el mandatario saliente anunció: “A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero”, en referencia a la investidura del presidente electo, Joe Biden.

Twitter consideró que el anuncio de que no irá a la investidura “lo están recibiendo muchos de sus seguidores como una confirmación de que las elecciones no fueron legítimas y como una marcha atrás de su compromiso previo” con una “transición ordenada” el 20 de enero.

Además, ese tuit también “puede servir como aliento a quienes puedan estar considerando actos violentos (al dejarles claro) que la investidura sería un objetivo ‘seguro’, porque él no asistirá”, añadió Twitter.

La red social recordó que ya han empezado a difundirse, dentro y fuera de Twitter, “planes de futuras protestas armadas, incluida una propuesta para un nuevo ataque al Capitolio de EE.UU. y edificios de capitolios estatales el día 17 de enero”.

“El uso de las palabras ‘patriotas estadounidenses’ (en el primer tuit) para describir a algunos de sus seguidores también se está interpretando (en la red) como apoyo a aquellos que cometieron actos violentos en el Capitolio”, continuaron los responsables de la red social.

Por último, indicaron que la promesa de que sus seguidores tendrán una “VOZ GIGANTE en el futuro” y que “no se les faltará el respeto” se está tomando en las redes como una señal de que Trump “no planea facilitar una ‘transición ordenada'”, sino seguir “apoyando, empoderando y escudando a quienes creen que ganó las elecciones”.

Se trata de una medida extraordinaria por parte de Twitter, que durante años se negó a censurar tuits de Trump por considerar que estaban en el interés público dada su condición de presidente, pero recientemente empezó a etiquetarlos con advertencias de que contradecían los hechos o datos oficiales, sobre todo en lo relativo a los resultados de las elecciones de noviembre.

