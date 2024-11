Tyson, su leyenda, la marca lejana de Ward y el oportunismo de Paul

Redacción Deportes, (EFE).- A los 58 años y con algunos problemas de salud, el excampeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson planea regresar al cuadrilátero en una pelea de exhibición contra el youtubero Jake Paul.

De concretarse, Tyson se convertiría en el segundo hombre de mayor edad en volver a pelear.

El combate se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con capacidad para 80.000 espectadores y será transmitido en directo por la plataforma de video bajo demanda Netflix.

La leyenda de Tyson continúa

Tyson sigue agregando hitos a su carrera.

Esta vez abandonará su plácido retiro para situarse detrás del récord del británico Steve War, quien ha llevado su nombre al libro Guinness como el boxeador profesional más viejo.

Ward afrontó su último combate con 60 años en 2017.

La pelea Tyson-Paul establecerá un récord: el de mayor diferencia de edad en la historia del boxeo profesional, con nada menos que 31 años.

Esto porque mientras Tyson suma 58 años, Paul tiene 27.

En su carrera, Paul acumula nueve triunfos, seis de ellos por nocaut, y una derrota. Un palmarés que palidece ante la leyenda de Tyson, quien en su carrera atesoró 50 victorias, 44 de estas por nocaut, y sufrió 6 derrotas.

Una lengua que también golpea

Durante una reciente aparición en el podcast ‘Pound 4 Pound’ junto a Kamaru Usman y Henry Cejudo, Tyson lanzó picantes opiniones sobre varios asuntos, incluyendo una crítica hacia el campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Tyson afirmó que ‘Canelo’ ha evitado enfrentar a David Benavidez, a pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo declaró retador mandatorio.

“¿Canelo tiene miedo de perder, no le va a dar a los fans la pelea que quieren ver? ¿No respeta a los campeones mexicanos que peleaban contra los mejores sin importar el dinero? Es una vergüenza para México”, expresó.

Muchos mexicanos y aficionados del boxeo en el mundo han pedido a Álvarez acepte ese desafío.

La crítica de Tyson surgió después de que se le preguntara a ‘Canelo’ sobre la pelea entre ‘Iron’ Mike y el youtubero Jake Paul. Ante esta pregunta, el mexicano echó mano de la ironía.

“Es difícil predecirlo, es arriesgado para Mike Tyson porque tiene 57, 58 años. No sé. Y el boxeo no es una broma, pero entiendo por qué hacen esto, es un negocio. Van a boxear ante ochenta mil personas”.

La millonaria bolsa y el costo de verlos en directo

La bolsa de 80 millones de dólares es uno de los mayores atractivos del combate entre Tyson y Paul. Este evento representa una oportunidad económica significativa para ambos y ha generado gran expectativa.

Se cree que la bolsa total de la pelea alcanzará los 80 millones de dólares, repartida equitativamente entre Tyson y Paul. A pesar de la enorme suma, Tyson ha expresado que este dinero no cambiará su estilo de vida.

Las entradas para el combate varían desde los 5.000 hasta los 20.000 dólares, dependiendo de la ubicación. Existe incluso una suite especial cuyo precio asciende a dos millones de dólares para aquellos que buscan una experiencia exclusiva.

Nuevo capítulo en la rivalidad del boxeo femenino

Además de este combate, la promotora ha anunciado el enfrentamiento entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor por los títulos de peso súper ligero.

Esta pelea es una revancha de la protagonizada el 30 de abril de 2022, en la que Serrano perdió por decisión en un duelo parejo ante Taylor, un evento que rompió récords en el boxeo femenino.

Las peleas de exhibición no suelen tener fines competitivos y los púgiles emplean equipo protector como guantes más grandes y cabezales, para reducir el riesgo de lesión, mientras que en las oficiales no se usa cabezal y los guantes son de menor onza.

Estos combates se programan con fines benéficos o de entretenimiento y pueden incluir campeones mundiales, activos o retirados.

Las peleas de exhibición tienen entre tres y ocho asaltos, a diferencia de las peleas oficiales, que constan de doce.

El de Tyson y Paul está pactado a ocho asaltos de dos minutos cada uno, con guantes de 14 onzas, sin casco protector y en la categoría de peso pesado.

Por Juan Carlos Ochoa