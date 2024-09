Un clásico picante entre dos enemigos íntimos

Bogotá, (EFE).- México y Estados Unidos protagonizarán el miércoles en el estadio El Campín de Bogotá un clásico picante en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia, en el que el USWNT es favorito frente al Tri, que busca dar la sorpresa.

Las mexicanas, dirigidas por Ana Galindo, clasificaron como segundas del Grupo A con cuatro puntos, producto de un empate 2-2 con Camerún, una victoria 2-0 sobre Australia y una caída 0-1 ante la anfitriona Colombia, un partido en el que el equipo dejó una muy buena imagen.

Ahora, con la fase de grupos atrás, las Adelitas intentarán ratificar el buen momento que viven bajo el liderazgo en cancha de la capitana Fátima Servín, de 19 años, y jugadora de los Rayados de Monterrey, y el talento de las jóvenes atacantes Montserrat Saldívar (América), de 17, y Paola García (Atlas), de 20.

“Sabemos que es un rival especial, se sabe que es un clásico. Será un partido exigente, pero al final la clave va a ser luchar. Va a ser un partido muy duro y vamos a seguir luchando desde el principio hasta el final”, expresó Servín en declaraciones recogidas por la FIFA.

El Tri busca llegar por quinta vez a los cuartos de final del Mundial Sub-20, lo más lejos que ha ido en este torneo, y sueña con seguir en el camino para buscar un título que aún no tiene.

Estados Unidos, por su parte, llega motivado al partido tras golear 7-0 a Paraguay y clasificar como segundo del Grupo C con seis puntos, a tres de la campeona España, equipo con el que las dirigidas por Tracey Kevins perdieron 1-0.

También dejaron en el camino a Marruecos, al que vencieron 0-2 en un partido en el que dejaron buena sensaciones.

Las norteamericanas vienen de menos a más en el torneo y en las últimas dos jornadas encontraron un talismán en la delantera Pietra Tordin, de 20 años y jugadora del Princeton Tigers.

La atacante anotó un triplete ante las paraguayas y frente a las marroquíes tuvo una destacada actuación, pese a no haber anotado, gracias a su movilidad y habilidad.

Igualmente, la figura del equipo, la delantera Ally Sentnor, ha tomado impulso con el paso de los partidos y frente a las paraguayas firmó un actuación impecable, que ilusiona a la entrenadora Kevins de cara al futuro.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 4 de junio del año pasado en la final del Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf de 2023, en el que la mexicanas se impusieron 2-1.

– Alineaciones probables:

México: Renatta Cota; Michel Fong, Ana Mendoza, Natalia Colin, Giselle Espinoza; Fátima Servin; Alice Soto, Yareli Valadez; Valerie Vargas, Montserrat Saldivar y Paola García.

Seleccionadora: Ana Galindo.

Estados Unidos: Teagan Wy; Savannah King, Jordyn Bugg, Heather Gilchrist, Gisele Thompson; Emeri Adames, Claire Hutton, Riley Jackson, Yuna McCormack, Ally Sentnor y Pietra Tordin.

Seleccionadora: Tracey Kevins.

Árbitra: por definir.

Estadio: El Campín de Bogotá.

Hora: 20.00 local (01:00 GMT del miércoles).

Jorge Gil Ángel