Un derbi madrileño VIP, 185 euros por un lugar en el túnel de vestuario

Madrid, (EFE).- 185 euros para ver a los jugadores en el túnel de vestuarios. 990 euros, en un box VIP para diez personas, y disfrutar de una experiencia singular. Bstadium, plataforma intermediaria de contenidos deportivos, genera iniciativas a medida para los seguidores más acérrimos. Más de 10.000 personas ya han disfrutado de estas propuestas. César Fraile, Managing Director de la startup, da las claves a EFE.

Un grupo de elegidos podrán ver a los jugadores en el derbi madrileño desde el túnel de vestuarios. Por 185 euros tendrán barra libre, entrada al Museo Interactivo Territorio Atleti, además, recibirán un souvenir oficial del club, una acreditación personalizada y una entrada en el sector 509.

Se puede disfrutar del calentamiento del equipo a pie de campo por 105 euros o ver la llegada de los jugadores a la zona mixta del Metropolitano por 70. En días sin partido también se puede disfrutar de un Tour VIP, ver los vestuarios, sala de prensa e incluso tirar un penalti en el césped.

Una experiencia para “los que de verdad quieran ir a vivirlo y no perderse la sensación de estar ahí rodeado de sesenta o setenta mil personas en el Metropolitano”.

“El espíritu es convertirnos en un agregador de contenidos de experiencias deportivas. En una misma plataforma podrás encontrar todo tipo de experiencias deportivas de fútbol y de otros deportes”, asegura Fraile.

También ofrecen una experiencia VIP incluso lejos del estadio. Diez aficionados, por 990 euros, tendrán entrada y acceso completo al Museo Legends, menú con doce platos a elegir en el restaurante LaLiga 29’s, kit de bienvenida y servicio de catering. Además, tendrán un VIP Box con pantalla gigante, butacas de cine y vistas a Carrera de San Jerónimo y la Puerta del Sol para disfrutar del partido con amigos.

“El perfil del comprador es más nicho, pero cada vez vemos más interés en la gente por eso, que no sea solo una entrada, sino que ese día le puedas regalar a tu hijo una experiencia especial o que si vas de viaje a esa ciudad puedas acceder a un producto más premium”, subraya Fraile.

Precios para cualquier bolsillo, desde 5 euros por hacer un tour virtual hasta 550 por las mejores entradas para el derbi madrileño. Colaboran con más de 15 clubes. Ofrece experiencias junto al Barcelona, Betis, Celta de Vigo, Granada, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Valencia y Atlético de Madrid. También trabajan a nivel internacional con Arsenal, Liverpool y River Plate, entre otros.

“Estamos viendo cómo todos los clubes están tendiendo o favoreciendo el acceso a este tipo de productos más premium, a un comprador más cualificado y que busca algo más”, afirma fraile.

La demanda aumenta, más de 10.000 personas han disfrutado, de junio a septiembre, de estas iniciativas. “2.500 son visitantes del Reale de Arena y un 20 o un 25% que corresponden al Estadio Abanca Balaídos”, confiesa Fraile para luego añadir: “Los grandes estadios siguen teniendo mucho tirón. Las aficiones como Betis, Valencia, Sevilla también, por supuesto”.

Desde entradas de partido hasta tours de realidad virtual pasando por diferentes experiencias a pie de campo. Los más pequeños incluso pueden disfrutar de una sesión de entrenamiento en Las Rozas (Madrid) como los jugadores y jugadoras de la selección española de fútbol.

“Es de lo que habla todo el mundo en la industria del deporte, de acercar cada vez más al fan y ponerle en el centro de las operaciones de esas experiencias que el dinero no puede comprar. Ya hay gente interesada en acceder a productos especiales, las experiencias son cada vez más el regalo a nivel particular, pero también a nivel empresa, a nivel incentivos”, advierte.

No solo es fútbol. También apuestan por el baloncesto, el pádel y el tenis. Las visitas y experiencias en la Rafa Nadal Academy se cuelan también entres sus productos ‘superventas’.

“Pronto vamos a abrir nuevas experiencias que tienen que ver con la tecnología y trasladar al fan a un producto mucho más digital y mucho más atractivo con estas tecnologías inmersivas”, advirtió Fraile.

Sancho Lladós Sanginés