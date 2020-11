Un diverso electorado latino le dio más votos a Trump que en 2016

Washington, (EFE News).- Los votantes latinos participaron con entusiasmo en las reciente elecciones presidenciales, pero para los estrategas demócratas sus elecciones resultaron más diversas que lo esperado y con claro reflejo: creció el porcentaje de miembros de esa comunidad que votó por el republicano Donald Trump.

“Hubo una participación sin precedentes de votantes latinos en todo el país que fue crucial para enviar a Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca. Biden ganó en todo el país aproximadamente el 70 % de los votos latinos”, dijo a Efe Frances Colón, directora de Voto Latino en la Coalición Florida para Todos.

Un análisis divulgado este jueves por la organización New American Economy aseguró que “la elección de este año vio el electorado racial y étnicamente más diverso en la historia, y por primera vez los hispanos fueron la mayor minoría entre los votantes, superando a los afroamericanos”.

Aunque todas las proyecciones confirman que el demócrata Biden ganó la mayor porción de los votos emitidos por los latinos, la encuesta “a boca de urna” realizada por el consorcio Edison Research, que incluye a ABC News, CBS News, CNN y NBC News, mostró que el voto de esta comunidad hacia Trump subió del 28 % en las elecciones de 2016 al 32 % en las de este año.

Para Luis Ávila, veterano organizador comunitario en Phoenix (Arizona), ese crecimiento “es normal cuando tienes a un candidato a presidente que busca la reelección”, según dijo a Efe.

“Joe Biden no era tan conocido como Trump, después de cuatro años de presencia casi diaria en los medios y cuando los republicanos volcaron cientos de millones de dólares en una campaña agitando el supuesto peligro del ‘socialismo’ de Biden”, añadió.

Colón indicó que “el Partido Republicano invirtió desde hace tres años en una campaña sostenida y coordinada dirigida a los votantes latinos que apelaba a los miedos, no a los hechos, las oportunidades o las esperanzas, y esto tuvo un impacto difícil de revertir en los últimos meses antes de la elección”.

“De ahí las ganancias (de votos para Trump) observadas en algunos estados. Lo importante es que hemos fortalecido al voto latino en el suroeste, y es ahora una fuerza a la cual hay que tener en cuenta, sin olvidar la fortaleza reciente de los latinos en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin”, agregó.

“Los latinos emitieron más de 1,2 millones en los estados críticos de Arizona, Wisconsin, Nevada y Pennsylvania. En un juego de estrechos márgenes, como ha sido esta elección, estos votos latinos fueron cruciales”, destacó.

Ávila apuntó que en Arizona se cuadruplicó el número de votantes latinos que sufragaron por vía postal, pasando de 90.000 en 2016 a 360.000 este año, y “como resultado de los esfuerzos para movilizar a la gente hemos registrado más de 500.000 votantes en diez años”.

Asimismo, destacó la diferencia por géneros en el entusiasmo de los votantes latinos de Arizona, donde las mujeres constituyeron el 57 % de los hispanos que concurrieron a sufragar.

El análisis de New American Economy muestra que en Arizona, un estado que los republicanos han dominado por mucho tiempo, el 63 % de los votantes latinos apoyaron a Biden, con un 36 % para Trump; mientras que en Colorado, el 58 % votaron por el demócrata y el 38 % por el republicano. En ambos estados la mayoría de quienes se identifican como latinos tienen ascendencia mexicana.

En Florida, “donde ningún grupo es dominante y los cubanos, puertorriqueños y suramericanos ocupan porciones más o menos iguales del electorado hispano, el 47 % votó por Trump y el 52 % por Biden”, añadió el reporte.

En Nevada, el 61 % de los latinos votaron por Biden y el 38 % por Trump, mientras que en Nuevo México el demócrata se llevó el 56 % comparado con el 37 % para el presidente saliente, y en Texas el exvicepresidente recibió 58 % de los votos latinos y el mandatario cosechó 37 %.

En estos tres últimos estados, también, la mayoría de quienes se identifican como latinos la componen ciudadanos de orígenes mexicanos.

