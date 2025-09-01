Un documental aporta detalles sobre la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Miami (EE.UU.), (EFE).- El documental ‘He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni’, sobre la disputa legal tras las denuncias de la actriz contra el actor y director por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de ‘It ends with us’, incluye material de archivo inédito.

Dirigida por el estadounidense Chris Hackett, la producción lleva a cabo un análisis detallado de los documentos legales presentados por ambas partes de cara al juicio programado para marzo de 2026, según señaló este jueves en un comunicado la plataforma Universal+, que estrenará el filme el próximo 2 de septiembre en Latinoamérica.

El documental, examina tanto sus acusaciones como la contrademanda de Baldoni, así como la reacción de las redes sociales, que generó un debate paralelo sobre la influencia de la actriz en el rodaje y el impacto en la carrera de Baldoni.

La película también aborda la participación de la cantante estadounidense Taylor Swift en el caso, quien fue citada a declarar por supuestos cambios en el guión y reuniones sobre la producción, aunque su citación fue finalmente retirada tras confirmar que no estuvo involucrada en el largometraje.

‘It ends with us’, basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover publicada en 2016, narra la relación de Lily Bloom con Ryle Kincaid, un hombre que ejerce violencia sobre ella, y el reencuentro con su amor juvenil, Atlas Corrigan.

La película, dirigida por Baldoni y escrita por la estadounidense Christy Hall, recaudó 351 millones de dólares a nivel mundial tras su estreno en agosto de 2024, antes de que estallara la polémica.

La investigación audiovisual de Hackett se presenta como una síntesis del caso que aún no tiene un cierre definitivo, y analiza cómo la disputa legal ha involucrado a figuras destacadas del cine y la música, generando un amplio debate sobre la violencia doméstica y la responsabilidad de las celebridades frente a los proyectos en los que participan.

En los últimos años varias producciones de Hollywood han sido objeto de disputas legales relacionadas con acoso sexual, entre ellas las denuncias contra el productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado por más de 80 mujeres de acoso y abuso sexual, cuyo caso desencadenó movimiento #MeToo.