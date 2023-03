Un estudiante muerto y otro herido en tiroteo en escuela en Texas

Washington, (EFE).- Un estudiante murió y otro sufrió heridas de bala en un tiroteo este lunes en una escuela preparatoria del área metropolitana de Dallas-Fort Worth (Texas), según informó la policía, que detuvo a un sospechoso.

El Departamento de Policía de Arlington informó del tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en la Preparatoria Lamar.

Al menos un estudiante murió en el hospital donde fue llevado tras ser baleado frente a la escuela.

La segunda víctima es una estudiante que resultó herida pero no de gravedad, dijo la policía.

El presunto tirador fue detenido tras el tiroteo.

La policía cree que el sospechoso no quería disparar de forma indiscriminada a los estudiantes sino que tenía un objetivo determinado. Se recuperó un arma que se cree se usó en el tiroteo.

Tanto las víctimas como el sospechoso son estudiantes de la preparatoria Lamar y menores de 17 años.

La policía no dio más información sobre los estudiantes ni el posible motivo.

El superintendente del Distrito Escolar de Arlington, Marcelo Cavazos, dijo a medios locales que “nos preparamos para incidentes como este, pero es imposible prepararse para estos sentimientos. Estamos desconsolados”.

Los alumnos, docentes y empleados administrativos que estaban en el edificio pudieron salir después que se confirmó que no había peligro, añadieron las autoridades.

Arlington es una ciudad ubicada en el condado de Tarrant que hace parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth (Texas).