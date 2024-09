Un Fluminense en horas bajas confía en garantizar ante el Mineiro su pase a semifinales

São Paulo, (EFE).- El Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, buscará este miércoles redimirse de su mal desempeño en la liga brasileña con una victoria ante el Atlético Mineiro en el partido de vuelta de los cuartas de final.

El equipo carioca parte con una mínima ventaja, tras ganar a su rival 1-0 en el juego de ida en el Maracaná, aunque esta vez la disputa será en terreno contrario.

El encuentro de la ida fue tibio y no generó grandes emociones hasta que el mediapunta Lima desatascó al Fluminense con un cabezazo en el minuto 88.

Ese gol alivió la presión sobre el conjunto de Mano Menezes, que sigue en la zona de descenso del torneo doméstico tras una temporada desastrosa que lo ha visto caer hasta la antepenúltima posición de la tabla.

De hecho, el Fluminense perdió 0-1 el sábado frente al Botafogo, líder de la liga, su segunda derrota consecutiva.

Para el partido del miércoles, el Fluminense contará con Lima, autor del gol en la ida, y con el colombiano Jhon Arias, el mayor anotador del equipo, pero todavía está en duda la presencia del defensa Thiago Silva, exjugador del París Saint-Germain y su mayor estrella, así como la del defensa Ignacio.

Quien se juega su futuro es Menezes, el antiguo seleccionador de Brasil que fue fichado en julio y que no ha logrado sacar al equipo de los bajos fondos.

El Atlético Mineiro, por su parte, está obligado a remontar la desventaja para clasificarse, aunque viene con el impulso de haber ganado 3-0 al Bragantino en el último juego de la liga, un resultado que refleja la fortaleza del equipo de Gabriel Milito.

Además, el conjunto de Belo Horizonte, que no gana una Libertadores desde 2013, es conocido por su espíritu batallador cuando juega en casa y no le pondrá las cosas fáciles al rival.

Milito dispondrá de los delanteros Hulk y Deyverson, que firmaron sendos goles en el partido contra el Bragantino, pero serán bajas por lesión el centrocampista Eduardo Vargas, el lateral Renzo Saravia y el defensa Otávio.

– Posibles alineaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Lyanco, Junior Alonso; Palacios, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Rubens, Hulk, Deyverson.

Técnico: Gabriel Milito

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Antônio Carlos; Marcelo, Martinelli, Felipe Melo, Bernal; Kevin Serna, John Arias, Lima, Kauã Elias.

Técnico: Mano Menezes

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán, asistido por Jhon León y Jhon Gallego

Estadio: Arena MRV de Belo Horizonte

Hora: 19.00 hora local (22.00 GMT).