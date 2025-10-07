31.5 C
Un grupo de empleados piden que Paramount se sume al boicot del cine contra Israel

By El Periódico USA
Imagen de archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Un grupo de trabajadores de Paramount Skydance han solicitado en un escrito que el coloso del entretenimiento se sume al boicot de la industria cinematográfica contra Israel y criticaron a la compañía por “alinearse” con “un genocidio en Gaza y del pueblo palestino”.

El grupo, compuesto por aproximadamente una treintena de empleados que opera de manera anónima por miedo a represalias, tachó la postura del gigante del entretenimiento de “distorsión peligrosa e intencionada” que “no representa a los empleados de esta empresa”, según informó este lunes Variety.

“Como empleados de Paramount, nos negamos a que nuestro trabajo se utilice para respaldar la complicidad en la brutalización y la eliminación de toda una población. No apoyamos ni apoyaremos los intentos del equipo directivo de alinear a una empresa estadounidense que cotiza en bolsa con las intenciones, acciones y la propaganda de un gobierno extranjero”, reza la carta, compartida por la revista especializada.

El comunicado fue entregado a los directores ejecutivos el pasado 17 de septiembre, cinco días después de que Paramount condenase de manera pública el boicot cinematográfico israelí, un movimiento que comenzó a principios de septiembre con el apoyo de más de 4.000 miembros de la industria, como Emma Stone, Joaquin Phoenix o el español Javier Bardem.

Tras no recibir respuestas, el pasado 1 de octubre volvieron a mandar una lista de demandas a la dirección de Paramount para poder adquirir y distribuir producciones que representen al pueblo palestino y amplifique las voces judías que denuncian el Gobierno de Israel.

También hicieron un llamado a la directiva “para que igualen el millón de dólares en donaciones corporativas realizadas en octubre de 2023 a organizaciones israelíes donando un millón de dólares en ayuda humanitaria al Fondo de Ayuda a los Niños de Palestina, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda médica y humanitaria a los niños”, sentencia la carta.

