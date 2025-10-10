Un grupo de jóvenes encapuchados se toman una escuela de la UNAM en Ciudad de México

Ciudad de México, (EFE).- Un grupo de jóvenes encapuchados se tomaron las instalaciones de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el suroeste de la capital mexicana, en medio de un clima de alarma en la institución educativa por distintas amenazas en redes sociales, tras el asesinato de un estudiante en otro plantel.

Según los primeros reportes, los encapuchados son estudiantes que bloquearon los accesos a la Preparatoria 8, en protesta por supuestas agresiones en contra de un alumno durante una manifestación en apoyo a Palestina realizada el martes.

Videos en redes sociales muestran confrontaciones verbales entre los jóvenes y algunos padres de familia que buscaban impedir el cierre del plantel de educación media superior.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, ni ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades educativas que confirme el cierre de la escuela ni la suspensión de actividades.

La toma de la Preparatoria 8 de la UNAM ocurre luego de que en la víspera una amenaza de bomba en las instalaciones causó el desalojo temporal de las mismas.

El lunes pasado, otra amenaza de bomba también obligó a desalojar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en el sur de la Ciudad de México.

Estos desalojos se suman a la suspensión de actividades presenciales en varias facultades de la UNAM, el pasado 29 de septiembre, como medida de seguridad tras distintas amenazas en redes sociales, una semana después de que un estudiante asesinara a otro en el Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur.

El 22 de septiembre pasado, un alumno identificado como Lex Ashton, de 19 años, ingresó al CCH Sur y atacó con un arma blanca al estudiante Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar, así como a un trabajador del plantel, quien fue hospitalizado por lesiones.

El presunto responsable, quien resultó lesionado tras lanzarse de un edificio, estaría ligado a grupos incel, colectivos que promueven discursos de masculinidad y antifeminismo.

Tras la muerte del estudiante, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica de toda la comunidad educativa.