Un juez ordena liberar a más de 220 migrantes detenidos por Texas

Los Ángeles, (EFE News).- Más de 220 migrantes que fueron arrestados bajo la política de seguridad fronteriza del gobernador de Texas, Greg Abbott, tendrán que ser liberados tras permanecer más de un mes sin ser acusados de ningún delito, ordenó este martes un juez de ese estado.

La orden judicial del juez estatal Roland Andrade se dio tras la demanda interpuesta por Texas RioGrande Legal Aid, que representa a cientos de inmigrantes detenidos por supuestas ofensas menores como allanamiento de unas tierras que solo quieren cruzar en su camino hacia el interior del país.

Los abogados defensores impugnaron el encarcelamiento continuo de los migrantes, citando violaciones de la ley estatal y los derechos constitucionales al debido proceso.

La ley de Texas requiere que los acusados por este tipo de delitos menores sean liberados de la cárcel sin costo alguno o bajo fianza si los fiscales retrasan los casos al no presentar cargos rápidamente.

Kristen Etter, abogada de Texas RioGrande Legal Aid, explicó al juez que su organización había llegado a un acuerdo con el fiscal del condado de Val Verde para liberar a unos 55 inmigrantes a los que no se les había presentado cargos tras 15 días de arresto, reportó el periódico The Texas Tribune.

También se llegó a un acuerdo con los fiscales del condado de Kinney, que liberarán a otros 168 acusados a quienes no se les habían presentado cargos en su contra en 30 días o más.

Abbott dio la orden de arrestar y acusar de delitos menores a los migrantes a finales de mayo pasado como parte de su plan de reforzar la seguridad fronteriza en medio de las críticas al Gobierno del presidente, Joe Biden.

El gobernador firmó una declaración de estado de emergencia debido al incremento en el flujo migratorio por la frontera de Texas registrado en los últimos meses.

Para finales de agosto más de 500 inmigrantes habían sido detenidos por las autoridades.

No está claro si después que los inmigrantes sean liberados, las autoridades migratorias tomarán su custodia.