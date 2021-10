Un millar de organizaciones marcharán en México por la vida de las mujeres

Ciudad de México, (EFE).- Más de mil organizaciones civiles de 61 ciudades mexicanas participarán este domingo en una marcha que pretende promover una vida digna para las mujeres y defender sus necesidades.

“Es una convocatoria a todos los agentes sociales para hacer un gran acuerdo a favor de la mujer y de la vida”, dijo a Efe Alison González, activista y vocera del movimiento.

La marcha, dijo, va mucho más allá de lo que está ocurriendo en el país con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la penalización del aborto en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto recientemente dos acciones de inconstitucionalidad: una a favor de que en el estado de Coahuila no se penalice el aborto, y otra, en la que se determina que el Congreso del estado de Sinaloa no tiene facultades para proteger la vida humana en el vientre materno.

“Este esfuerzo va mucho más allá de lo que puede estar sucediendo ahorita. Nos hemos dado cuenta de que las mujeres vivimos realidades distintas y no nos sentimos cobijadas ni por el Gobierno ni por el sector empresarial, agentes sociales y las iglesias”, dijo.

Por ello, las marchas del domingo, con una posible participación de un millón de personas, son un llamado pacífico para mostrar las necesidades reales de las mujeres pues “no sentimos que las atiendan”, agregó.

Asimismo, Alison González destacó que es necesario conciliar el tema de las mujeres y la vida: “Necesitamos opciones de vida digna para las mujeres” como un embarazo digno, acceso a la salud digna y a la educación.

Irma Barrientos, también activista y quien trabaja con mujeres en zonas de alto riesgo, subrayó que hacen falta condiciones de seguridad, atención médica, oportunidades de trabajo y bien remuneradas.

APOYOS A LA MUJER Y LA VIDA

Barrientos hizo notar que este movimiento no terminará el domingo 3 de octubre, sino que a partir de ahí se busca iniciar un diálogo nacional del que emanen propuestas para implementar políticas públicas concretas de apoyo a la mujer y a la vida.

Por su parte, González afirmó que uno de los objetivos también es terminar con la polarización que se ha dado en torno a las feministas que consideró “radicales” porque no resuelven los problemas que afectan a la mujer.

Es por ello que en las manifestaciones del domingo participarán gente de todos los estratos de la sociedad.

“Lo que pretendemos es pedir al Estado mexicano y a toda la sociedad que busque y ofrezca mejores condiciones para las mujeres y para la vida”, apuntó.

La marcha nacional “A Favor de la Mujer y de la Vida” se llevará a cabo en la Ciudad de México a las 11 de la mañana del domingo 3 de octubre, partiendo del auditorio Nacional y llegando al Ángel de la Independencia, donde se harán diversas declaraciones.

Habrá marchas locales en más de 60 ciudades del país el mismo día y con el mismo objetivo, además de que contarán con el apoyo de iglesias tanto católicas como cristianas y organizaciones civiles.

“Se trata de una marcha nacional, pacífica y ordenada en la que participarán muchas familias y niños”, dijo González.

Explicó que esperan la asistencia de más de 1 millón de personas y que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias, aplicación de gel, uso de cubrebocas y sana distancia para evitar contagios.

“Nos rehusamos a pensar que terminar con una vida humana va a resolver los problemas sociales, queremos opciones de vida y libertad para la mujer mexicana”, concluyó Irma Barrientos.