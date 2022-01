Un presentador mexicano arrasa en las redes tras criticar a los antivacunas

Guadalajara (México), (EFE).- El presentador de noticias mexicano Leonardo Schwebel se hizo popular esta semana por un video en el que llama “imbéciles” a quienes están a favor del movimiento antivacunas para prevenir los contagios de covid-19, en un discurso que ha dado la vuelta al mundo mediante las redes sociales en tan solo unos días.

“Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. ¡Ponte el cubrebocas!”, grita el periodista ante las cámaras al comienzo de un corto pero efusivo mensaje que ha saltado fronteras y ha aparecido en programas de famosos conductores estadounidenses como Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

El periodista del noticiario televisivo “Telediario” en Guadalajara, en el oeste de México, dijo este viernes a Efe que en el video expresó la frustración que muchas personas sienten ante la nueva ola de contagios de la covid-19 en el mundo y la continua aparición de variantes como la ómicron, que está azotando actualmente México.

“Era el momento adecuado porque este es el tercer año de la pandemia y la gente tiene el mismo sentimiento de frustración, he recibido mensajes de distintos países que dicen lo mismo que yo siento. Lo que estamos viviendo en México lo están viviendo en Austria, Alemania o Canadá”, expresó.

Aseguró que la popularización del video lo sorprendió no solo por lo rápido que llegó a otras partes del mundo, sino porque mediante los comentarios se dio cuenta que en muchos países existe el mismo sentimiento de enojo por quienes no usan cubrebocas ni acatan las medidas sanitarias.

EL MOMENTO MÁS VIRAL

Schwebel se hizo viral tras la publicación del fragmento de un video de la sección editorial “El pulso” en la que critica en un tono exaltado a quienes están a favor del movimiento antivacunas.

“La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. ¡Ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas (tonterías) y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando (perjudicando) al mundo! Si, tú, antivacunas, ¡eres un imbécil, ponte el cubrebocas!”, expresó a gritos.

El video de apenas 30 segundos tiene 42.000 vistas en Youtube y se ha compartido miles de veces tanto en las plataformas Facebook, Twitter y Tiktok.

El presentador estadounidense Jimmy Fallon transmitió el video en su programa “The tonight show”, y la cadena de noticias CNN lo reprodujo en uno de sus segmentos informativos.

El presentador defendió que los medios de comunicación deben tener una postura ante ciertos temas y no solo presentarse como proveedores de información.

“Que no sea una postura política, que sea al aire, que efectivamente el medio de comunicación y los comunicadores asuman una postura”, indicó.