Un pueblo mexicano se une para construir su destino en “La gran seducción”

Ciudad de México, (EFE).- La película “La gran seducción”, del director mexicano Celso García, se estrena este miércoles en Netflix con el mensaje “de la unión del pueblo y cómo juntos construyen su destino”, según expresó el cineasta en entrevista con EFE.

“Uno de los mensajes más lindos de la historia es ver la unión del pueblo, cómo hacen comunidad y cómo juntos construyen día a día su destino y cómo cambian las cosas”, destacó García, quien también coescribió el guion.

El director, reconocido por su trabajo en películas como “La delgada línea amarilla” (2015) o “La leche y el agua” (2007) compartió su perspectiva sobre México y sus comunidades, al destacar que la mayor fortaleza y la gran seducción del país y de sus pueblos es su cultura.

El filme narra la historia del pueblo ficticio de Santa María del Mar, de tan solo 120 habitantes, quienes deben persuadir a un médico que proviene de la ciudad para que se quede, una decisión crucial que les permitirá materializar la construcción de una empacadora.

Este pueblo, liderado por Germán, interpretado por Memo Villegas, hará todo lo posible para que Mateo, encarnado por Pierre Louis, decida quedarse, valiéndose de una gran mentira construida para cambiar el destino de un pueblo.

“Entonces entra ahí ese dilema ético y moral, de qué tan correcto es engañar a alguien y contar mentira tras mentira para cambiar el destino de la gente”, reflexionó el director.

El productor de la película, Nicolás Celis, conocido por su trabajo en películas como “Roma” (2018) o “Tempestad” (2016), remarcó que no es la típica comedía romántica, sino una película sobre amor por el hogar y la comunidad.

“Este proyecto nació hace 20 años, cuando vi ‘La gran seducción’ (2013) canadiense que me marcó un poco. Me emocionó, me conmovió y me recordó la sencillez y la importancia de las pequeñas cosas y pequeños gestos”, señaló Celis.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

De la misma manera en la que el pueblo se une para persuadir al médico de quedarse, García también destacó la necesidad de trabajar con “un elenco y un ensamble increíble”.

“Trabajar con este elenco fue un placer, un deleite estar trabajando en el set con Yalitza Aparicio (…) que por primera vez estaba haciendo algo de comedia en su carrera y tener la oportunidad de trabajar con Memo Villegas y con Pierre Louis, y con todo un elenco y un ensamble coral increíble”, subrayó.

El productor también subrayó que esta historia refleja la importancia de la unidad y cómo, trabajando en conjunto, enfrentaron las adversidades.

“Siento que ‘La gran seducción’ terminó siendo una película para mí muy especial porque siento que todo el tiempo estamos bombardeados de malas noticias que suceden en el país y ‘La gran seducción’ es justo lo contrario, cómo nos enfrentamos a esas adversidades, cómo nos unimos”, añadió.

LA GRAN CULTURA MEXICANA

La película, filmada cerca de Ciudad de México en una zona llamada Valle de Bravo y en una presa llamada Villa Victoria, enaltece la gran cultura mexicana mediante momentos emotivos.

“Antes, la gente con recurso se iba fuera de México de vacaciones, optando por irse para Estados Unidos o Europa como símbolo de éxito, pero desde hace años volteamos a ver lo nuestro y lo propio, como la comida o la ropa, lo que nos une en la parte cultural”, manifestó el productor.

García explicó buscan es aportar su “pequeño granito” para que los mexicanos tomen conciencia de que en su cultura se encuentran las respuestas a todo y las soluciones a cualquier problema.