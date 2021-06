Un tercio de línea colapsada del metro de Ciudad de México tiene deficiencias

Ciudad de México, (EFE).- El Colegio de Ingenieros Civiles mexicano informó este jueves de que el 32 % de la línea 12 del metro de Ciudad de México, que sufrió un derrumbe el 3 de mayo dejando 26 muertos y un centenar de heridos, presenta “deficiencias” que deben ser atendidas antes de restablecer su servicio.

“En el 32 % se encontraron afectaciones grado B, lo cual no implica que sean de riesgo alto sino que nos van señalando situaciones de vulnerabilidades y patologías que deben ser analizadas con mayor detalle”, explicó Bernardo Gómez, coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros.

La institución presentó el primero de los tres informes sobre los tramos elevados del metro de Ciudad de México a consecuencia del trágico accidente de la línea 12, usada a diario por 220.000 personas.

Este primer análisis consistió en una inspección visual hecha por 101 especialistas a lo largo de todo el viaducto elevado de la línea 12, a excepción del tramo derrumbado, para detectar vulnerabilidades.

Gómez explicó que el 68 % de la línea presenta deficiencias de grado C, que son “situaciones comunes”, mientras el 32 % tiene deficiencias grado B, “que requieren de mayor estudio”.

Entre estas deficiencias, reveló que se hallaron prácticas “cuestionables” de soldaduras, separaciones insuficientes entre vigas, fisuras en columnas y trabes (vigas), así como anomalías en el apoyo de la estructura metálica.

Algunas de ellas podrían haber sido provocadas por el potente terremoto de 2017, por lo que el ingeniero sostuvo que “es importante no fijar un juicio sobre ellas sino que tiene que haber un análisis mas detallado”.

La tragedia ocurrió el 3 de mayo por la noche, cuando se derrumbó un puente elevado de la línea 12 en la alcaldía Tláhuac, en el sureste de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

El Gobierno capitalino encargó al Colegio de Ingenieros estudiar el estado general de la línea, mientras la empresa noruega DNV realiza un peritaje independiente sobre las causas del derrumbe.

Precisamente este miércoles, DNV presentó también el primero de sus informes, en el que detectó “fallas estructurales” en la construcción del puente, como soldaduras incompletas.

El Colegio de Ingenieros tiene previsto presentar otros dos informes más detallados, que también estudiarán el estado de los puentes de las líneas 4, 9 y B de la capital.

Gómez recomendó este jueves a las autoridades “no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12” hasta que se hayan presentado todos los informes y pidió “un proyecto de rehabilitación” de las deficiencias observadas.

La alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, canceló su asistencia al evento de presentación del informe al encontrarse reunida en Palacio Nacional con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los errores de la construcción han puesto en el punto de mira al exalcalde y actual canciller, Marcelo Ebrard, quien inauguró la línea en 2012 y que ahora rivaliza con Sheinbaum para suceder a López Obrador en 2024.

