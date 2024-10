Un tribunal de apelaciones de EE.UU. estudia la legalidad del programa migratorio DACA

Washington, (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, escuchó este jueves los argumentos para mantener el programa migratorio DACA, que otorga un permiso de residencia y de trabajo a más de 530.000 ‘dreamers’, personas que llegaron al país de forma irregular cuando eran niños.

Este beneficio instaurado en 2012 durante el mandato del demócrata Barack Obama (2009-2017) es objeto de una batalla legal en los tribunales por una demanda presentada por Texas y otros estados gobernados por los republicanos que se oponen al mismo.

En concreto, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, estudia la legalidad sobre un trámite de la Administración de Joe Biden de 2021 para blindar como una regulación federal el programa DACA, que inicialmente se implementó con un memorando.

El asunto llegó al tribunal de apelaciones porque el juez de distrito Andrew Hanen declaró el año pasado ilegal la medida del Gobierno de Biden.

El fallo de Hanen prohibió al Gobierno federal otorgar aprobar nuevas solicitudes de DACA, pero dejó intactas las más de 530.000 personas que actualmente tienen este beneficio.

Los abogados que representan a la Administración de Biden y a los beneficiarios de DACA argumentaron hoy ante la corte de apelaciones que Texas no puede demostrar haberse visto perjudicado por ese programa.

Las autoridades texanas sostienen, en cambio, que deben asumir los gastos educativos y de atención médica que generan los beneficiarios de DACA que viven en el estado.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ya se ha pronunciado anteriormente en contra de DACA y, si reafirmara su ilegalidad, el caso se elevará al Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora.

Gaby Pacheco, presidenta de la organización defensora de migrantes TheDream.US, advirtió en un comunicado que el futuro de los `dreamers’ “pende de un hilo” y lamentó que hasta la fecha no se haya concretado una reforma migratoria para darles la ciudadanía estadounidense.

“Como beneficiario de DACA, me llena de angustia ver que mi sustento y la seguridad de más de 530.000 beneficiarios activos de DACA están en juego en los tribunales”, dijo por su parte Felecia Russell, directora de Higher Ed Immigration Portal.

Más de 530.000 personas están inscritas en el programa DACA, la mayoría en California, Texas, Illinois y Nueva York.

La candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, la vicepresidenta Kamala Harris, apoya el programa DACA, mientras que su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), lo intentó cancelar en 2017 y ha prometido deportaciones masivas de migrantes indocumentados si regresa a la Casa Blanca.