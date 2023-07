Un vendedor celestial y un diablo audaz vuelven en la segunda temporada de “Good Omens”

*Prime Video da a conocer sus estrenos

Los Ángeles, (Notistarz).- La segunda temporada de Good Omens, la historia un quisquilloso ángel y vendedor de libros difíciles de obtener, y el demonio que vive la vida al límite, Crowley, se estrena este 28 de julio en Prime Video.

La serie explora las historias que van más allá del material original para mostrar más de la extraordinaria amistad entre Aziraphale un quisquilloso ángel y vendedor de libros difíciles de obtener, y Crowley.

Después de haber estado en la Tierra desde El Inicio, y después de frustrar el Apocalipsis, Aziraphale y Crowley están de vuelta viviendo la vida fácil entre los mortales de Soho en Londres, cuando un inesperado mensajero les presenta un sorprendente misterio.

El 4 de agosto es el estreno de “The Lost Flowers Of Alice Hart”, una serie Amazon Original con Sigourney Weaver y Sebastián Zurita basada en la novela debut y bestseller de Holly Ringland, la serie de siete episodios contará la entrañable historia de Alice Hart.

Cuando Alice, de 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, es llevada a vivir con su abuela June en la granja de flores Thornfield, en donde aprende que hay secretos dentro de los secretos sobre ella y el pasado de su familia.

La historia está situada en el paisaje natural e impresionante de Australia, con flores silvestres y plantas locales como una forma de expresar lo inexpresable, este fascinante drama familiar abarca décadas.

Mientras crece fuera de su complicado pasado, el viaje de Alice avanza hacia un clímax emocional cuando se encuentra peleando por su vida en contra del hombre que ama.

“Red White & Royal Blue”, para el 11 de agosto, es una película basada en el bestseller de The New York Times de Casey McQuiston con Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez).

El hijo de la presidenta de los Estados Unidos (Uma Thurman), y el príncipe Enrique de Gran Bretaña (Nicholas Galitzine) tienen mucho en común: una muy buena apariencia física, un carisma innegable, popularidad internacional… y una total indiferencia el uno por el otro.

Separados por un océano, su larga enemistad no había sido un problema hasta que un desastroso y público altercado en un evento real se convierte en el foco de atención, abriendo una brecha en las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el peor momento posible.

Al tratar de manejar el control de daños, sus familias y respectivos supervisores obligan a los dos rivales a una «tregua» escenificada, pero a medida que la fría relación de Alex y Henry comienza a convertirse inesperadamente en una supuesta amistad, la fricción que existía entre ellos genera algo más profundo de lo que esperaban.

Harlan Coben’s Shelter, cuyo estreno es el 18 de agosto, es la continuidad de la historia de Mickey Bolitar después de que la repentina muerte de su padre le lleve a empezar una nueva vida en Kasselton, Nueva Jersey.

Mickey se ve rápidamente envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva alumna de su escuela, Ashley Kent, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables dentro de su tranquila comunidad suburbana.

Con la ayuda de sus amigos -la ingeniosa Spoon y la reservada Ema- Mickey desvela la somnolienta fachada de Kasselton para revelar un oscuro subsuelo que puede contener las respuestas a décadas de desapariciones, muertes y leyendas… y quizá incluso a su propia y compleja historia familiar.

El estreno del melodrama “Mala Fortuna” con los actores Jorge López y Macarena Achaga, como protagonistas, se estrenará el 18 de agosto, informó hoy Prime Video al presentar el póster oficial y el tráiler.

“Mala Fortuna”, con sus ocho episodios, cuenta la historia de Victoria (Macarena Achaga) y Julio (Jorge López), quienes no se han visto desde que sus padres estuvieron en el centro de un escándalo financiero que acabó con la fortuna de algunas de las familias más poderosas de América Latina hace más de una década.

Ambos lo han pasado mal económicamente, sobreviviendo al exilio social y difícilmente llegando a fin de mes. Dotados de una genética privilegiada y educados con las mejores maneras, llegarán a la misma conclusión: la única forma de salir de este lío es cambiando sus identidades y buscando un mejor futuro.

“The Wheel Of Time” para el 1 de septiembre, está basada en la serie en la serie bestseller de novelas de fantasía de Robert Jordan, un humilde granjero, Rand al’Thor (Josha Stradowski), se entera de que él es El Dragón Renacido—una figura histórica peligrosa destinada a salvar al mundo… o a destruirlo.

Desesperados por protegerlo del Oscuro, un ejército de poderosas hechiceras deberá enfrentarse con su creciente poder y con la locura que se avecina.

The Wheel of Time gira, y la Batalla Final está cerca. Aunque Rand pensó haber destruido al Oscuro, la maldad no se ha ido del mundo.

En la temporada 2, nuevas y muy viejas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y los guió ahora se encuentra sin poderes para ayudarlos, así que deben encontrar otras fuentes de fortaleza.