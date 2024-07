Una cabeza de cerdo baleada, entre las amenazas que frenaron retorno de Di María a Rosario

Buenos Aires, (EFE).- El delantero argentino del Benfica Ángel di María confesó este martes que tenía “todo armado” para regresar a Rosario Central, el club en el que debutó como profesional, pero “las amenazas” hechas contra su familia, incluyendo una cabeza de cerdo con un balazo en la frente, frustraron el proyecto.

El ‘Fideo’ se refirió a este asunto en una entrevista con el Canal 3 de Rosario -reproducida por la web Rosario 3-, la primera que concedió para hablar sobre “el sueño de siempre”, que es el de vestir por última vez la camiseta ‘canalla’, y la “dura” decisión de no hacerlo, tomada en marzo después de la primera amenaza vertida en su ciudad natal contra su familia.

“Hubo una amenaza en el barrio de mis papás, que salió en todos lados, y simultáneamente hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz, porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. Era una caja con una cabeza de chancho (cerdo) y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía”, declaró el exfutbolista del Real Madrid y del Paris Saint-Germain, entre otros.

Según Di María, toda la familia estaba ilusionada con el retorno a Rosario, pero las amenazas “superaron cualquier cosa”.

“Sólo ver el nombre de mi hija en un cartel y que en un caja manden lo que mandaron ya superaba cualquier cosa que pudiera hacer. Fueron meses horribles. En donde sólo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño”, aseveró.

Di María exigió respeto para su decisión, que fue muy criticada por numerosos aficionados.

“Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que, antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario”, indicó ‘el Fideo’.

El también exfutbolista del Manchester United y del Juventus aseveró que no quería “una vida con custodia” y que “a pesar de todo lo que pasa en el país”, tomó la decisión de no regresar “después de las amenazas personales, no por la inseguridad de Rosario”.

El internacional albiceleste, campeón del mundo y bicampeón de la Copa América, se proclamó “hincha de Central” y dejó un resquicio de luz a los seguidores ‘canallas’: “Yo voy a seguir intentándolo mientras las puertas sigan abiertas”.

“Lo dije y lo voy a decir mil veces más: quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver. Y tenía todo hablado con Gonzalo (Belloso, presidente del club) para volver ¡todo!, pero las amenazas sobrepasaron todos los límites. Y se lo expliqué varias veces”, dijo.

El integrante de la ‘Scaloneta’ renovó este mes con el Benfica, donde disputará su segunda temporada consecutiva en su retorno al fútbol portugués, tras jugar entre 2007 y 2010 con ‘Os Encarnados’, antes de su paso por las Ligas española, inglesa, francesa e italiana.