Una de las nietas de Biden anuncia que se casará en la Casa Blanca

Washington, (EFE).- Una de las nietas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se casará en el extenso jardín sur de la Casa Blanca.

Naomi Biden, de 28 años, anunció su decisión en un mensaje en Twitter que ilustró con una imagen del jardín, una explanada verde rodeada de árboles y con vistas al obelisco.

“No estoy segura de cuál es la mejor forma de dar la noticia que debería haber dado hace semanas…pero finalmente hemos decidido dónde será la ceremonia…y para el alivio del servicio secreto y con el apoyo de los perros (del presidente). ¡Nos vamos a casar en el jardín sur! No podría estar más entusiasmada”, afirmó la nieta de Biden en Twitter.

Biden tiene siete nietos y Naomi es la de mayor edad. Es hija de Hunter Biden, envuelto en controversias en el pasado y que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) utilizó como arma política durante la campaña de 2020 por sus lazos con una empresa energética de Ucrania.

Naomi se casará con Peter Neal, al que conoció en Nueva York.

La abuela de Naomi y primera dama, Jill Biden, ya había anunciado en abril que la Casa Blanca acogería la recepción de la boda de su nieta, aunque hasta ahora no se sabía si la ceremonia sería también en la mansión presidencial.

Será el primer gran evento de este tipo que se celebra en la Casa Blanca desde que, en 2008, el entonces presidente de EE.UU. George W. Bush (2001-2009) organizara una recepción para su hija Jenna, un mes antes de su matrimonio con Henry Hager, con el que se casó en el rancho de la familia en Texas.

Aunque la nieta del presidente no ha adelantado fecha, según The Washington Post, la boda de Naomi Biden será en noviembre.