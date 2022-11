Una expedición en canoa investiga el impacto humano en los Everglades

Miami, (EFE).- Una mujer, la profesora Tracie Baker, lidera una expedición que está ya cruzando en canoa el enorme y salvaje humedal de los Everglades, en Florida, para estudiar el impacto que tienen las actividades humanas en esa reserva natural.

La expedición Willoughby rememora un viaje que hizo en 1897 el científico Hugh de Laussat Willoughby, el primer hombre blanco del que hay constancia de que cruzó los Everglades, un gran entramado de canales e islas del que depende el sistema hídrico de todo el estado, informó la Universidad de Florida (UF).

Baker y sus colegas Harvey E. Oyer III, Christophe Vandaele, Carlos “Charlie” Arazoza y Flex Maslan iniciaron su expedición a fines de octubre en la costa oeste de Florida y esperan llegar a Miami, que linda al oeste con los Everglades, en las primeras semanas de noviembre.

Se trata de un viaje de costa a costa de más de 130 millas (209 kilómetros) que celebra también los 75 años de la creación del Parque Nacional Everglades.

La expedición, que entró en los Everglades a través del río Harney, que desemboca en el Golfo de México, llegará, a través de un laberinto de rascacielos, hasta la Bahía Vizcaína, en Miami.

Los expedicionarios van a tomar muestras y analizar los mismos componentes del agua que Willoughby analizó hace más de un siglo atrás, pero buscarán contaminantes del agua como microplásticos, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), pesticidas, productos farmacéuticos y genes resistentes a los antibióticos que no existían a fines del siglo XIX.

Para ayudar a conservar la vida silvestre, el equipo también documentará la abundancia y la ubicación de los caracoles manzana, que son la única fuente de alimento del milano caracol, un ave de rapiña que está en peligro de extinción en EE.UU.

“Esta expedición se enfoca principalmente en aplicar investigaciones científicas modernas a una de las cuencas hidrográficas más importantes del planeta”, dijo Baker en un comunicado.

“Sin embargo, también esperamos inspirar a las futuras generaciones de científicos, exploradores y todos los ciudadanos a ser mejores administradores de nuestro entorno compartido”, dijo Baker, miembro del Instituto del Agua de la UF.

Si la expedición tiene éxito, Baker será la primera mujer no indígena en cruzar los Everglades.

Los Everglades de Florida sirven como los “riñones ambientales” de Florida al filtrar y limpiar el agua de toda la parte central y sur del estado. La calidad de su agua impacta directamente a más de 12 millones de personas y miles de especies de plantas y animales.

Históricamente, los Everglades se extendían desde el norte cerca de la actual Orlando hasta el sur en Florida Bay, pero los programas de recuperación y drenaje a gran escala a fines del siglo XIX fueron reduciendo el tamaño del humedal y hoy es aproximadamente un tercio de lo que era en origen.

La expedición es fruto de la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas y de empresas como Florida Power & Light, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida.

Harvey E. Oyer III es escritor, arqueólogo y ex capitán del Cuerpo de Marines de EE.UU., mientras que Christophe Vandaele, es un exmilitar nativo de Bélgica que ha participado en expediciones científicas en las montañas de los Andes, las selvas de Guatemala y el Polo Norte.

Carlos “Charlie” Arazoza es un abogado cubanoamericano y contador público certificado en Miami que practica el remo, y Flex Maslan, un fotógrafo y documentalista nacido en la República Checa con casi 30 años de experiencia como guía de remo.

Los cinco expedicionarios cuentan con un equipo de apoyo formado por otros tres investigadores, un químico, un piloto y un cineasta.